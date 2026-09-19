20 км обновленной дороги, 15 км сетей, открытие стадиона: как Дзержинск преобразился к "Дажынкам"

Фото: БЕЛТА

Город Дзержинск заметно преобразился к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi". О масштабных работах по обновлению города и района рассказал председатель Дзержинского райисполкома Никита Реут в "Актуальном интервью".

По его словам, хлеб остается символом праздника и белорусской традиции. "Хлеб, как известно, всему голова. Это наша исконно белорусская глубинная традиция. И он является символом достатка, символом порядка и неотъемлемым атрибутом хозяина в доме. Хозяин в нашем общем доме один - белорусский народ", - отметил Никита Реут.

Он подчеркнул, что обновление Дзержинска стало общим делом тружеников Минского региона. "И сегодня в этом едином стремлении все труженики Минского региона сделали достаточно большой подарок для города Дзержинска в части его обновления, его преображения. Только по городу Дзержинску уложено нового либо заменено свыше 20 км асфальтобетонного покрытия. Примерно такая же протяженность сделана и по району", - сказал председатель райисполкома.

Существенно обновили и инженерную инфраструктуру. "По Дзержинску заменено порядка 15 км сетей: будь то водоснабжение или водоотведение. Также заменено порядка 15 км сетей уличного освещения и электроснабжения, что, конечно же, качественным образом скажется и на безопасности дорожного движения, и на внешнем облике. 28 многоквартирных жилых домов были отремонтированы: проведены благоустройства придомовых, придворовых территорий с заменой асфальтного покрытия, укладки нового тротуарного покрытия. Конечно же, нельзя не упомянуть о появлении на дворовых территориях сети зарядных станций для электромобилей", - пояснил Никита Реут.

Обновилась и спортивная инфраструктура города. "Что касается спортивной сферы, в городе завершена реконструкция городского стадиона. Откроют, наконец-то, серию игр нашего дзержинского (футбольного - прим. ред.) клуба "Арсенал". Вернется в работу та самая домашняя арена, которая не может не радовать болельщиков клуба", - отметил он.

"На центральной части города появился плоскостной фонтан и такие точки притяжения, как кроссбукинги для чтения и обмена литературой", - заключил председатель Дзержинского райисполкома.

Таким образом, подготовка к "Дажынкам" стала для Дзержинска не только праздничным событием, но и поводом для масштабного обновления дорог, инженерных сетей, дворов и общественной инфраструктуры.