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22 октября в музее мемориального комплекса "Хатынь" стартовал проект "Живые, пока помним"
80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посвящается. 22 октября в музее мемориального комплекса "Хатынь" стартовал проект "Живые, пока помним".
Это выставка работ профессиональных белорусских художников и студентов Академии искусств, участников тематического пленэра, приуроченного к юбилею исторической даты - освобождения Беларуси.
8 авторов представили свои полотна. У каждого свой взгляд на трагическое военное прошлое, у каждого своя семейная история, связанная с 1940-ми.
"Тема войны не должна забываться, чтобы не было очередной. Когда люди забывают, какие ужасы и страдание выпали на долю их бабушек и дедушек, отцов и матерей, начинается снова война. Поэтому нужно всеми средствами, в том числе средствами современного искусства, эту тему освящать", - отметил директор Национального центра современных искусств Беларуси Сергей Криштапович.
Дмитрий Вильтовский, заместитель директора Государственного мемориального комплекса "Хатынь":
"Эта выставка - бесконечная благодарность тем, кто боролся за наше будущее. Она служит напоминанием о том, как важно сохранять историческую память, о том, что наши деды и прадеды отдали жизни за мир и свободу. Они живы, пока мы о них помним".
Формат выставки современной живописи в Хатыни новый для мемориала, но в нем большая перспектива сотрудничества между музеем комплекса-памятника и новыми поколениями белорусских художников. Скоро школьные каникулы, к просмотру экспозиции в Хатыни ждут многочисленные группы юных белорусов и гостей нашей страны.
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