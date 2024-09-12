80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков посвящается. 22 октября в музее мемориального комплекса "Хатынь" стартовал проект "Живые, пока помним".

Это выставка работ профессиональных белорусских художников и студентов Академии искусств, участников тематического пленэра, приуроченного к юбилею исторической даты - освобождения Беларуси.

8 авторов представили свои полотна. У каждого свой взгляд на трагическое военное прошлое, у каждого своя семейная история, связанная с 1940-ми.

"Тема войны не должна забываться, чтобы не было очередной. Когда люди забывают, какие ужасы и страдание выпали на долю их бабушек и дедушек, отцов и матерей, начинается снова война. Поэтому нужно всеми средствами, в том числе средствами современного искусства, эту тему освящать", - отметил директор Национального центра современных искусств Беларуси Сергей Криштапович.

Дмитрий Вильтовский, заместитель директора Государственного мемориального комплекса "Хатынь":

"Эта выставка - бесконечная благодарность тем, кто боролся за наше будущее. Она служит напоминанием о том, как важно сохранять историческую память, о том, что наши деды и прадеды отдали жизни за мир и свободу. Они живы, пока мы о них помним".