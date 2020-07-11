Тема уборочной сейчас самая актуальная. И это понятно. Ведь от подготовки и работы аграриев зависит наша продовольственная безопасность. Здесь важно отметить: мы обеспечиваем свой внутренний рынок на 100%. А значит можем заработать и на экспорте. Спрос есть. А у нас есть возможности. Немного цифр. Аграрии Гродненского региона вышли в лидеры по урожайности озимого ячменя - 60 центнеров с гектара.



А в хозяйстве "Прогресс-Вертелишки" и вовсе отмечают рекордную планку в 121 центнер с гектара. Как здесь уверяют: никаких особых секретов - только строгое соблюдение технологии, подкрепленное хорошей погодой.



По всей стране уборка озимого ячменя подходит к завершению. На полях осталось менее 20% посевов. Намолочено почти 80 тысяч тонн - это уже на 30 тысяч превышает результат прошлого года. Выросла и общая урожайность. Массовая уборка зерновых и рапса при благоприятной погоде может стартовать уже на следующей неделе.



И не только хлебом, но и другими продуктами наша страна себя практически полностью обеспечивает. Импорт продовольствия не превышает 10%. А, к примеру, мяса, яиц и молока у нас в избытке. В среднем в 2 раза производство превышает потребность. Если посчитать, сколько приходится сельхозпродукции на каждого белоруса, то этот уровень обеспеченности соответствует показателям развитых стран.



По многим позициям даже превышает планки, достигнутые в странах СНГ. В подтверждение - данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Беларусь занимает 3 место в мире по производству льноволокна. Мы - 5-е по уборке ржи и 10-е по сбору клюквы. Среди передовых позиций - сахарная свекла и клубника - 14-е и 15-е места соответственно.



