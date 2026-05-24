Агрогородок Илья Вилейского района - в чем секрет притяжения этого живописного уголка Беларуси

Агрогородок Илья - место с мужским характером и душевным колоритом на карте Вилейского района. Этот населенный пункт скрывает лингвистический секрет. Филологи спорят о правилах произношения названия, а местные жители знают и подтверждают легендами из фольклора: ударение здесь может "прыгать" с первого слога на последний.

Но как бы ни произносили название, местечко с выгодной геолокацией славится аутентичной архитектурой, историей в более чем 5 веков и туристическим потенциалом. В рубрике "Место для жизни" директор Ильянской средней школы им. А. А. Гримотя Игорь Юшко рассказал, в чем же секрет притяжения этого живописного уголка Беларуси.

Агрогородок Илья расположен на территории Ильянского сельского совета. Первое официальное упоминание об этом населенном пункте датируется 1473 годом. Само название связано, по мнению многих ученых, с илистой речкой. Вторая версия - это имя пророка Ильи, храм в честь которого существует в населенном пункте.

Много интересных людей работали педагогами в местной школе, среди них четыре заслуженных учителя. "Школа давно и традиционно занимается краеведческой и поисковой деятельностью. В 1992 году был открыт музей "Вілейшчына літаратурная", который действует ныне и имеет звание народного. В 1995 году открыт музей "Ільянскія далягляды", который также имеет статус народного. В данном музее порядка 3 тыс. музейных предметов, в литературном - около 4 тыс.", - поделился Игорь Юшко.

В проектно-исследовательском центре учреждения образования собираются и хранятся материалы по различным направлениям, в том числе по учебной, краеведческой и исторической деятельности. "Нам присвоен статус "Школа мира", - отметил директор школы.

Илья находится на перекрестке путей: в 30 км от Молодечно, Вилейки и Логойска. Через агрогородок проходят маршруты в сторону Вилейского водохранилища, Мядельщины и Поставщины.

храм в агрогородке Илья Вилейского района news.by

Населенный пункт насыщен знаковыми объектами, которые имеют историческую значимость. Свято-Ильинский храм построен в 1828 году. Целая плеяда священников работала здесь. Деревянная отделка обновлена, приведена в порядок, но все (утварь, иконы) осталось в том же историческом виде.

В агрогородке есть Ильянский аграрный колледж, который готовит ветеринаров и специалистов по агротехнике. Отремонтирован новый учебный корпус.

В 2024 году проходили районные "Дажынкі". К этому времени многое было сделано в благоустройстве агрогородка. В 2026 году завершается мероприятие по замене электросетей. Местные жители также прикладывают много усилий для благоустройства и украшения агрогородка.

Агрогородок Илья Вилейского района news.by

Серьезные задачи решает медицинское учреждение - Ильянская участковая больница. Кроме объекта социальной сферы есть еще объект экономической деятельности - это одноименная агрофирма, которая занимается растениеводством.