Арт-объекты и масштабное озеленение - Микашевичи готовы встретить гостей "Дожинок"

Областные "Дожинки" 5 октября отметит Брестская область. В 2024 году праздник тружеников села принимают Микашевичи. К такому событию город значительно преобразился, обновления затронули медицину, дорогу, жилфонд. Также появились различные арт-объекты, в том числе от каждого района Брестчины.

К областному празднику "Дожинки" новый облик получила больница Микашевичей. Здание отремонтировали снаружи и внутри. Особое внимание уделили созданию безбарьерной среды. К слову, сегодня в медучреждении обслуживается 13,5 тыс. человек. Это жители города и близлежащих деревень. Оказывать помощь в больнице им продолжали и в момент капитального ремонта.

Андрей Ганисевский, заведующий филиалом № 1 "Микашевичская больница" Лунинецкой ЦРБ:

"Ремонтировалась поликлиника нашей Микашевичской больницы. Практически все инженерные сети были заменены. Все помещения отремонтированы. Закуплена новая мебель - как медицинская, так и офисная. И первый этаж стационарного корпуса также полностью отремонтирован. В настоящее время продолжается ремонт в педиатрическом отделении и Централизованном стерилизационном отделении".

Более 16 новых арт-объектов были подготовлены от каждого района Брестской области и местных организаций: муралы, обновленные дороги, тротуары, остановки, жилфонд и многие объекты социальный сферы. К главному празднику аграриев Микашевичи подготовились серьезно.

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Александр Дедович, председатель Микашевичского горисполкома:

"Дожинки" - это замечательное мероприятие, которое позволяет не просто провести какой-то праздник в городе, а дать новый толчок к развитию этим городам - малым городам, районным. Мы город районного подчинения, не совсем даже сельскохозяйственного направления. Мы город гранитодобытчиков и строителей. Но нам вдвойне приятно, что губернатор обратил на нас внимание и позволил провести такое замечательное мероприятие".

Большой праздник развернется на центральной улице. Свои подворья здесь представят все районы Брестской области. Вырастет и город мастеров. Программу "Дожинок" организаторы подготовили насыщенную.

В субботу, 5 октября, в 8:00 начнет работу ярмарка - торговые ряды растянутся более чем на 2 км. Откроется и выставка сельхозтехники. Кульминацией праздника станет церемония чествования тружеников села. А награждаемых, к слову, более 120 человек.