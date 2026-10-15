Белорусские аграрии трудятся в полях: почему кукуруза является "золотом" в початке

В Беларуси ускоренными темпами собирают урожай с кукурузных полей. Идет уборка на силос и зерно.

"Зеленая жатва" в хозяйстве "Василишки" Щучинского района идет с раннего утра до вечера, нужно успеть до затяжных дождей. Почти 4 тыс. га занято кукурузой. Это обусловлено количеством поголовья: культуру добавляют в рацион коров и свиней. За последние 5 лет урожайность культуры в хозяйстве выросла на 22 %.

Антон Бурнос, директор ОАО "Василишки":

"Кукуруза отличается от зерновых. Это не колос вымолотить, выбить кукурузу с початка намного сложнее. Чтобы не было этих потерь, настройку комбайна инженерная служба должна провести очень тщательно".

Примерно 35 % урожая идет на плющение. Оно позволяет консервировать зерно повышенной влажности и сокращать нецелесообразные затраты на производство. Еще один ориентир хозяйства - обязательная подушка безопасности (полуторагодичный запас "зеленых консервов" нА зиму). Для этого важно соблюдать и технологии хранения.

Ирина Ханько, завлабораторией ОАО "Василишки":

"Нужна тщательная трамбовка и укрытие пленками, чтобы не допустить попадание кислорода и сохранить молочнокислое брожение. Используем сетку, чтобы не было попадания птиц".

В Пинском районе в хозяйстве "Почапово" убрали кукурузу на силос - более 1,8 тыс. га. Продолжают уборку на зерно. На торфяно-болотных почвах и мелиорированных землях есть свои нюансы.

Алексей Коледа, главный агроном ОАО "Почапово":

"Влаги у нас, поэтому торфяники по своей влагообеспеченности выигрывают в сравнении с минеральными почвами. Поэтому и в этом году у нас на торфяно-болотных почвах урожайность значительно выше кукурузы".

Если возникает вопрос, почему так много внимания уделяется кукурузе, приведем несколько фактов. В июне 2026 года в Беларуси среднесуточный надой впервые превысил 20 л на корову. Наша страна - крупнейший игрок на мировом рынке молочной продукции, а уровень самообеспечения "белым золотом" достиг 300 %, в том числе за счет развития кормопроизводства. Кукуруза в рационе коров занимает около 40 %.

Главный источник энергии и крахмала, которые необходимы для высокой продуктивности и быстрого набора массы, в "Почапово" на кормовом столе вместе с люцерной.

Михаил Шпакевич, директор ОАО "Почапово":

"При использовании травяных гранул мы подняли удой молока за последний год на 5 %".

Всего белорусские аграрии намолотили более 9,9 млн т зерновых с учетом рапса и кукурузы. Минская область лидирует.