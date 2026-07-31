Белорусские военнослужащие помогают аграриям на полях Ивьевского района

Военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси помогают аграриям Гродненской области в уборочной кампании. Военная техника работает на полях Ивьевского района.

За рулем грузовиков работают представители нескольких механизированных, железно-дорожной и дорожно-мостовой бригад. Только за неделю они перевезли около 300 т зерна.

Помощь военных стала серьезной поддержкой для хозяйств. Кроме того, военными комиссарами продолжается реализация поручения Главнокомандующего, озвученного на селекторном совещании.

Владимир Жебрик, военный комиссар Ивьевского района:

"Есть граждане, которые злоупотребили спиртными напитками и не вышли на работу либо находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Мы выезжаем непосредственно в хозяйство, общаемся с людьми, объясняем важность выполняемых ими работы. Предупреждаем о последствиях, которые будут, если люди не хотят нормально выполнять свои обязанности".

Дополнительные машины позволяют ускорить темпы работ. Военнослужащие помогают аграриям уже третий год подряд, работая бок о бок с местными механизаторами.