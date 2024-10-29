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БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
Для кадрового обеспечения и поддержки молодых педагогов Белорусский педагогический университет имени Максима Танка и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве. Акцент - на подготовке квалифицированных специалистов, в том числе благодаря педагогическим классам. В этом году их открыто рекордное количество - более 870. Больше всего в Минске.
Более 500 столичных учреждений образования являются также базами практик для студентов Педагогического университета.
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