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БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве

Для кадрового обеспечения и поддержки молодых педагогов Белорусский педагогический университет имени Максима Танка и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве. Акцент - на подготовке квалифицированных специалистов, в том числе благодаря педагогическим классам. В этом году их открыто рекордное количество - более 870. Больше всего в Минске.

Более 500 столичных учреждений образования являются также базами практик для студентов Педагогического университета.

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