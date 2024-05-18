Благоустройство, озеленение, ремонт дорог - Витебская область активно готовится к ХI Форуму регионов Беларуси и России

Все работают, стараются закончить все это в срок. В первую очередь должны быть довольны наши жители, граждане, земляки. Мы ожидаем, что будет огромное количество гостей. Многие едут со своими ремесленническими подворьями и просят место, чтобы выставиться. Форум регионов - это очень важное мероприятие, гиперважное. Мы хотим себя показать.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома