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Благоустройство, озеленение, ремонт дорог - Витебская область активно готовится к ХI Форуму регионов Беларуси и России

В Витебске, Полоцке и Новополоцке идет активная подготовка к ХI Форуму регионов Беларуси и России, который состоится 27-28 июня. Развернуты масштабные строительные работы.

По-новому заиграет одна из главных достопримечательностей областного центра - Летний амфитеатр. Концертный зал "Витебск" удивит современными декорациями. Преображается и площадь Победы. Ее украсит фонтан с тематической подсветкой. Проведена огромная работа по благоустройству, озеленению, ремонту дорог.

Все работают, стараются закончить все это в срок. В первую очередь должны быть довольны наши жители, граждане, земляки. Мы ожидаем, что будет огромное количество гостей. Многие едут со своими ремесленническими подворьями и просят место, чтобы выставиться. Форум регионов - это очень важное мероприятие, гиперважное. Мы хотим себя показать.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

К форуму готовят насыщенную культурную программу, которая познакомит гостей Беларуси с традициями, культурой и достижениями нашей страны.

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