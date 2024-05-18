3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Благоустройство, озеленение, ремонт дорог - Витебская область активно готовится к ХI Форуму регионов Беларуси и России
В Витебске, Полоцке и Новополоцке идет активная подготовка к ХI Форуму регионов Беларуси и России, который состоится 27-28 июня. Развернуты масштабные строительные работы.
По-новому заиграет одна из главных достопримечательностей областного центра - Летний амфитеатр. Концертный зал "Витебск" удивит современными декорациями. Преображается и площадь Победы. Ее украсит фонтан с тематической подсветкой. Проведена огромная работа по благоустройству, озеленению, ремонту дорог.
Все работают, стараются закончить все это в срок. В первую очередь должны быть довольны наши жители, граждане, земляки. Мы ожидаем, что будет огромное количество гостей. Многие едут со своими ремесленническими подворьями и просят место, чтобы выставиться. Форум регионов - это очень важное мероприятие, гиперважное. Мы хотим себя показать.
К форуму готовят насыщенную культурную программу, которая познакомит гостей Беларуси с традициями, культурой и достижениями нашей страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов