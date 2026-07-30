Болота превращаются в поля: как в Беларуси проводят мелиорацию и наводят порядок на земле

Махнуть рукой на городскую жизнь, купить домик на хуторе и наслаждаться заслуженным отдыхом - так, по мнению Ирины Власенко, выглядит идеальная пенсия.

Но размеренную жизнь хозяйки неожиданно нарушил гул техники, ведь даже в глуши должен быть порядок. Буквально в нескольких метрах от дома женщины приступили к мелиорации - островок с зарослями мешает сельскохозяйственным работам.

Гродненская область

"Работы, проводящиеся на данном участке, целесообразны по той простой причине, что земли практически все вовлечены в оборот и на них производится сельскохозяйственная продукция, которая впоследствии дает выручку сельскому хозяйству и оказывается у белорусов на столах", - обозначил директор Островецкого предприятия мелиоративных систем Вадим Венгорский.

Через дорогу наблюдалась такая же картина - посреди поля с сахарной свеклой красуется хмызняк. В местном хозяйстве намерены избавиться от кустов и сравнять территорию. Сначала землю освобождают от кустарника и камней, а затем перепахивают. Если нужно, то приводят в порядок водный баланс, но просто осушить землю мало. У этого процесса есть обратная сторона - сухая почва беззащитна перед ветром. Сильные порывы могут сдуть плодородный верхний слой. Для защиты земли аграрии используют лучшее природное оружие - залужение. Поля засевают многолетней травой. Разрастаясь, зеленый ковер плотно скрепляет почву своими корнями и не дает ветру разрушить поле.

К примеру, на поле в 15 га избавились от кустов и высадили фестулолиум. Растение называют супергероем в мире кормовых трав. Он представляет собой гибрид, созданный учеными путем скрещивания овсяницы и райграса. Трава богата углеводами и протеином, а это идеальное сырье для заготовки высококачественного силоса и сенажа, которое напрямую влияет на увеличение удоев молока и жирности. За один сезон с него можно получить до четырех полноценных укосов.

Валентин Чирица, первый зампредседателя Островецкого райисполкома:

"Поскольку данное мероприятие по приведению участков и вовлечение их в сельхозоборот достаточно затратное, поэтому подходим тщательно к выбору участков, чтобы видеть на перспективу их использование и эффективность. На объекте мероприятия по культурной технике проводились хозяйством собственными силами и средствами. Хозяйство все работы выполнило согласно проекту".

Неподалеку находится хутор Карловщизна. Там четыре одиноких дома остались без хозяев и стали приходить в негодность, а наследники не нашлись. В итоге все постройки снесли, а на их месте заселили кукурузу. Территория выглядит ухоженной, тем более неподалеку расположена Белорусская АЭС.

Примерная площадь была в пределах 5 га, она не использовалась, поэтому все было снесено, мусор вывезен, и землю привели в сельхозоборот.

Последние 10 лет в Беларуси наблюдалась тревожная картина. Полезные поля постепенно сокращались, а площади заброшенных земель, заросших диким кустарником, росли. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко развернули масштабную кампанию по наведению порядка, и это дало результат - негативную тенденцию удалось переломить. Только за 2025 год площадь полезных сельхозугодий в стране выросла более чем на 14 тыс. га, а дикие заросли кустарников отступили сразу почти на 64 тыс. га.

Брестская область

А вот для Брестчины, региона с высокой долей переувлажненных земель, мелиорация всегда была и остается вопросом продовольственной безопасности. На одном из участков Ивацевичского района образовалась народная свалка. 20 лет земля никак не использовалась, и люди начали туда свозить мусор. Территорию срочно нужно было спасать. Площадь в 4 га частично засеяли травами, частично - кукурузой.

Масштабная генеральная уборка земли идет на мелиоративной системе "Селец" в Березовском районе. Здесь в оборот вернули 12,5 га некогда заброшенных площадей. Землю спасали буквально по кусочкам. Почти 4 га отвоевали у диких зарослей, еще более 8 га превратили из непроходимых болот в нормальные сухие поля, но это еще не все - один участок только предстоит вернуть в строй.

Гомельская область

Жлобинский район - регион с богатой аграрной историей, но из-за специфики местного рельефа болотная стихия без постоянной заботы человека отвоевывает плодородные угодья. Яркий пример - участок между деревнями Борщевка и Круги.

В советские годы здесь создали мощную осушительную сеть, однако со временем каналы заилились, дренажные устья забились глиной, а водорегулирующие сооружения износились. Территория в 50 га превратилась в непроходимые заросли и заболоченные низины. Сегодня здесь работает тяжелая техника, а люди возвращают земле ее первозданную силу.

Факт Торфяно-болотные земли - уникальные почвы, обладающие колоссальным плодородием, но в то же время считаются одними из самых капризных. Их часто называют черным золотом, но с важной оговоркой - без правильного ухода это богатство быстро превращается в бесплодную пустыню.

Наведение порядка на земле является визитной карточкой Беларуси и одним из главных приоритетов государственной политики. Приятно, когда вместо серых болот и пустырей появляется ухоженный контур новых полей. Это наглядное доказательство бережного и профессионального отношения к земле, которое способно творить настоящие экономические чудеса, гарантируя стране продовольственную безопасность.

Возрождение белорусских контуров. Как дикое болото превращается в изумрудное поле. Кто дает "уставшим" полям вторую жизнь. Об этом и не только рассказали в новой серии проекта "На контроле Президента".

Главное фото: sb.by