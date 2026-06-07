Порой проблемы отдельно взятой белорусской семьи оказываются куда драматичнее всех заседаний Совета Безопасности ООН, ведь когда твою единственную дорогу в мир перекрывает бетонная стена большой стройки, спасать нужно уже собственный суверенный мир.

В гуще леса на берегу реки Мухавец одиноко стоит домик уже более полвека. Ни соседей, ни привычных условий жизни (деревенский уклад едва ли не в самом центре Бреста) - так живет большая семья. Их называют местными "робинзонами" за близость к воде и передвижение на лодке.

В доме предусмотрено минимум удобств, даже с этим как будто бы смирились, но появилась новая проблема - большая стройка перекрыла путь в город.

Брестские "робинзоны" - почему семья Беловежа 40 лет живет без воды и газа в центре Бреста news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03951c17-62f7-49f4-90a8-dcf90d7a71ca/conversions/9d2bf4d0-3c66-4495-8a36-a2bd73244788-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03951c17-62f7-49f4-90a8-dcf90d7a71ca/conversions/9d2bf4d0-3c66-4495-8a36-a2bd73244788-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03951c17-62f7-49f4-90a8-dcf90d7a71ca/conversions/9d2bf4d0-3c66-4495-8a36-a2bd73244788-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03951c17-62f7-49f4-90a8-dcf90d7a71ca/conversions/9d2bf4d0-3c66-4495-8a36-a2bd73244788-xl-___webp_1920.webp 1920w

Домик у реки едва ли просматривается из-за высоких деревьев, разглядеть его можно только следуя по воде. Он единственный на всей береговой линии и достался хозяину от отца бакенщика. Еще в 1950-х годах Мухавец был судоходной рекой, баржи ходили здесь регулярно. Бакенщик расставлял необычные светофоры - вечером зажигал, а утром тушил. Чтобы не ездить на работу каждый день, домик у воды, который служил постом, отдали во владение.

Вся жизнь семьи связана с водой. Не было ни дня, чтобы не спускали на речку лодку: дети добирались до школы, а взрослые - до работы. Но не все так просто, как кажется, мол, сел и греби. Если речка разливается, течение усиливается, лодку может отнести до самой Брестской крепости.

Сам хозяин дома вспоминает, что не один десяток лодок вышли из строя, все потому, что этот транспорт в семье является самым востребованным. Пересело на него уже четвертое поколение. За день выходит по нескольку поездок. "Раз пять точно, а бывает и больше. Надо и в магазин, и на работу. Это сейчас дюралевые лодки, а раньше были деревянные", - рассказал житель Бреста Николай Беловежа.

Сплошная экзотика, решат одни, но не все так просто в жизни наедине с природой. Полное отсутствие городских удобств оказалось еще тем испытанием на прочность. В доме нет ни центрального водоснабжения, ни отопления, газ привозят в баллонах, а греются от печки. Зона является водоохранной, отчего и ограничений предостаточно. Например, та же хозпостройка исключена, не говоря уже о строительстве дополнительных квадратных метров, а ведь сегодня с супругами Татьяной и Николаем Беловежа проживают их сын, невестка и двое внуков.

"Колодец - единственный источник воды. Я тут проживаю 40 лет, все эти годы мы пользуемся колодцем. Вода такого качества, как в реке. Эту воду льем в чайник, на ней готовим пищу, ею моемся", - поделилась Татьяна Беловежа.

Андрей Гашев, гендиректор Брестского городского ЖКХ:

"Дом является частным, а подвод к частным домам осуществляется в соответствии с указом Президента Беларуси Александра Лукашенко № 488 "О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)" на долевом участии, то есть 50 % оплачивает гражданин, 50 % - госбюджет. Для проведения водопровода людям необходимо было сделать проектно-сметную документацию и включить это в областную инвестиционную программу".

Дом расположен в пойме реки, местная канализация не положена, только центральная. Новый сюрприз этих дней - большая стройка. В Юго-Западном микрорайоне делают зону отдыха, для семьи Беловежа оказался перекрыт единственный маршрут в город. За перекрестком находится школа, куда ходят внуки, ближайший магазин и поликлиника. Проехать напрямую или пройти невозможно - асфальтируют дорогу.

асфальтирование дороги в Бресте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15707eee-f612-467c-bffa-dd3a64d0cdf7/conversions/fd463e6d-8d41-41f5-b0e5-7f9541239afd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15707eee-f612-467c-bffa-dd3a64d0cdf7/conversions/fd463e6d-8d41-41f5-b0e5-7f9541239afd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15707eee-f612-467c-bffa-dd3a64d0cdf7/conversions/fd463e6d-8d41-41f5-b0e5-7f9541239afd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15707eee-f612-467c-bffa-dd3a64d0cdf7/conversions/fd463e6d-8d41-41f5-b0e5-7f9541239afd-xl-___webp_1920.webp 1920w

О проблемах этой семьи городские власти знают и прогнозируют позитивный исход. С появлением развитой зоны отдыха в Бресте для местных "робинзонов" откроются новые возможности - например, перспектива подключения водоснабжения.

Андрей Гашев заявил, что сейчас завершаются работы по укладке асфальта, поэтому пока есть трудности проезда транспортных средств. Реконструируется пляжная зона. С учетом этого затраты на проведение водопровода многократно сократятся. Раньше, по его словам, необходимо было осуществлять прокол, так как отсутствует централизованная сеть водоснабжения (она была только на противоположной стороне Варшавского шоссе), специалисты же сделали прокол и провели все коммуникации на пляж.