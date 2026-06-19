Быхов принял проект "Властелин села" - чем запомнится региональный финал

Республиканский молодежный сельскохозяйственный проект "Властелин села" вновь проложил маршрут по Беларуси, чтобы выявить не только самых трудолюбивых, но и раскрыть таланты. Новая точка на карте - Быхов.

Город Быхов стал площадкой для регионального отборочного тура проекта "Властелин села". 13 самых ярких семей, которые выбрали жизнь в деревне, приехали за путевкой в финал.

"Лудчицкая высота" - мемориал воинской славы недалеко от Быхова, это символ мужества советских солдат в годы Великой отечественной войны. В барельефах увековечены имена 6 героев Советского Союза. Здесь 24 июня 1944 года в ходе освободительной операции "Багратион" на протяжении 20 часов воины отражали атаки врага. 19 июня к вечному огню легли живые цветы от участников проекта "Властелин села".

Проект решил поддержать молодые семьи, объединив подворья от каждого района. Презентации достижений в работе, быту, учебе заняли всю центральную площадь Быхова.

Кирилл и Александра Уваровы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23c8948-6970-4a43-9f07-edd3d5d0d1e1/conversions/d28cb7f1-ee96-4062-bb6c-77336a6cce0b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23c8948-6970-4a43-9f07-edd3d5d0d1e1/conversions/d28cb7f1-ee96-4062-bb6c-77336a6cce0b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23c8948-6970-4a43-9f07-edd3d5d0d1e1/conversions/d28cb7f1-ee96-4062-bb6c-77336a6cce0b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e23c8948-6970-4a43-9f07-edd3d5d0d1e1/conversions/d28cb7f1-ee96-4062-bb6c-77336a6cce0b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл и Александра Уваровы, участники областного этапа Республиканского проекта "Властелин села" (Могилевский район):

"У нас всегда в приоритете был именно дом. У мужа была мечта, которую мы недавно исполнили, - завести корову. Дети растут, поэтому хочется, чтобы все было натуральное. Всю молочную продукцию мы сами делаем: масло, сыр, сметану".

Ольга и Владимир Шаговы, участники областного этапа Республиканского проекта Властелин села" (Шкловский район):

"Нам очень нравится жить в деревне. Дети любят ходить в лес. У нас свой двор, где дети играют, а мы высаживаем цветы".

Конкурсы проекта под стать самой жизни в деревне. Сельский житель должен уметь все: и с косовицей справиться, и дров наколоть, и запрячь лошадь, а еще вкусно накормить. Например, приготовить на колоде знаменитые белорусские драники.

За почти два десятка лет конкурс "Властелин села" раскрыл немало талантов. Все больше молодых семей переезжает в глубинку. Авторы проекта уверены, что проект способствует этому тренду.

Олег Бойко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79283111-16a7-4438-8f6f-5e7ac81d3716/conversions/24447cff-8baf-4c68-9bde-8b693a6f4ad0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79283111-16a7-4438-8f6f-5e7ac81d3716/conversions/24447cff-8baf-4c68-9bde-8b693a6f4ad0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79283111-16a7-4438-8f6f-5e7ac81d3716/conversions/24447cff-8baf-4c68-9bde-8b693a6f4ad0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79283111-16a7-4438-8f6f-5e7ac81d3716/conversions/24447cff-8baf-4c68-9bde-8b693a6f4ad0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Бойко, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

"Село сегодня приумножает не только свои культурные традиции, но и культурное достояние нашего белорусского народа. Ведь на селе все есть для того, чтобы семья и молодежь развивались: культурные учреждения, здравоохранение. Сегодня очень много традиций белорусского народа сосредоточены в сельской местности".