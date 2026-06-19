3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Быхов принял проект "Властелин села" - чем запомнится региональный финал
Республиканский молодежный сельскохозяйственный проект "Властелин села" вновь проложил маршрут по Беларуси, чтобы выявить не только самых трудолюбивых, но и раскрыть таланты. Новая точка на карте - Быхов.
Город Быхов стал площадкой для регионального отборочного тура проекта "Властелин села". 13 самых ярких семей, которые выбрали жизнь в деревне, приехали за путевкой в финал.
"Лудчицкая высота" - мемориал воинской славы недалеко от Быхова, это символ мужества советских солдат в годы Великой отечественной войны. В барельефах увековечены имена 6 героев Советского Союза. Здесь 24 июня 1944 года в ходе освободительной операции "Багратион" на протяжении 20 часов воины отражали атаки врага. 19 июня к вечному огню легли живые цветы от участников проекта "Властелин села".
Проект решил поддержать молодые семьи, объединив подворья от каждого района. Презентации достижений в работе, быту, учебе заняли всю центральную площадь Быхова.
Кирилл и Александра Уваровы, участники областного этапа Республиканского проекта "Властелин села" (Могилевский район):
"У нас всегда в приоритете был именно дом. У мужа была мечта, которую мы недавно исполнили, - завести корову. Дети растут, поэтому хочется, чтобы все было натуральное. Всю молочную продукцию мы сами делаем: масло, сыр, сметану".
Ольга и Владимир Шаговы, участники областного этапа Республиканского проекта Властелин села" (Шкловский район):
"Нам очень нравится жить в деревне. Дети любят ходить в лес. У нас свой двор, где дети играют, а мы высаживаем цветы".
Конкурсы проекта под стать самой жизни в деревне. Сельский житель должен уметь все: и с косовицей справиться, и дров наколоть, и запрячь лошадь, а еще вкусно накормить. Например, приготовить на колоде знаменитые белорусские драники.
За почти два десятка лет конкурс "Властелин села" раскрыл немало талантов. Все больше молодых семей переезжает в глубинку. Авторы проекта уверены, что проект способствует этому тренду.
Олег Бойко, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:
"Село сегодня приумножает не только свои культурные традиции, но и культурное достояние нашего белорусского народа. Ведь на селе все есть для того, чтобы семья и молодежь развивались: культурные учреждения, здравоохранение. Сегодня очень много традиций белорусского народа сосредоточены в сельской местности".
Новый сезон "Властелина села" объединил в этот раз сотни молодых семей по всей Беларуси. Финал проекта украсит программу фестиваля-ярмарки "Александрия собирает друзей" уже в июле. По традиции в Горки съедутся самые творческие и трудолюбивые семьи со всей страны. Организаторы обещают яркое шоу.