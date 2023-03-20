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Что известно о спецоперации по ликвидации террориста в Гродно

Что известно о спецоперации по ликвидации террориста в Гродно

На месте ликвидации террориста в Гродно продолжаются следственно-оперативные действия. Телеграм-канал "Sputnik Беларусь" собрал информацию об этой спецоперации.

Вот что известно на данный момент.

  • 19 марта на улице Курчатова в Гродно ликвидирован иностранный гражданин Л. (в интересах следствия имя преступника не разглашается).

  • Боевик оказал вооруженное сопротивление - у него был автомат и гранаты.

  • Бойцы спецподразделения КГБ группы "А" ликвидировали угрозу.

  • Спецоперация проходила в сложных условиях: торец дома, где был уничтожен террорист, примыкает к школе, а окна дома выходят на стадион; рядом находится Сквер памяти воинов афганцев - привычное место для прогулок местных жителей.

  • Гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.

  • В операции совместно с КГБ принимали участие и другие силовые ведомства.

  • Белорусские власти ранее заявляли о том, что будут уделять повышенное внимание охране госграниц. Теперь спецслужбы будут ориентированы на проведение подобных операций.

Фото: Sputnik

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