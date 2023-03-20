Что известно о спецоперации по ликвидации террориста в Гродно

19 марта на улице Курчатова в Гродно ликвидирован иностранный гражданин Л. (в интересах следствия имя преступника не разглашается).

Боевик оказал вооруженное сопротивление - у него был автомат и гранаты.

Бойцы спецподразделения КГБ группы "А" ликвидировали угрозу.

Спецоперация проходила в сложных условиях: торец дома, где был уничтожен террорист, примыкает к школе, а окна дома выходят на стадион; рядом находится Сквер памяти воинов афганцев - привычное место для прогулок местных жителей.

Гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.

В операции совместно с КГБ принимали участие и другие силовые ведомства.