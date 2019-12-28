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Дайджест событий Могилевской области

Кроме основных - новогодних праздников. Новый храм в Буйничах. Свои "100 идей" для Беларуси предложил восточный регион. А еще - торжественная присяга в армии и укрепление энергетической безопасности жителей Костюковичей. Насыщенной выдалась неделя для Могилевской области. Все подробности - в дайджесте событий (видео).

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