Депутаты Могилевщины работают на местах: развитие регионов, благосостояние людей - в центре внимания
Равномерное развитие регионов, наполнение бюджетов инвестициями, в итоге - усиление экономической безопасности и благосостояния людей. Над тем, как сделать эти процессы эффективнее, работают парламентарии, совершенствуя законодательство, помогая своим избирателям. Эту неделю депутаты снова проведут в своих округах: встречи с трудовыми коллективами, приемы граждан - все, чтобы держать руку на пульсе.
Импортозамещение - одна из задач, над которой работают белорусские промышленники. Насытить отечественный рынок новым качественным товаром, а еще инновационным - то, что успешно отправится на экспорт, ведь предприятию нужна прибыль, а людям - достаток.
"Денежный вопрос никто никогда не отменял. Хочется, чтобы темпы увеличивались, объемы чтобы были всегда постоянные, не уменьшались. Плюсы будут соответственно и для работников, и для самого предприятия", - отметил бригадир электросварщиков ОАО "Ольса" Владимир Васильев.
Предприятие "Ольса" - флагман в производстве кемпинговой мебели, товаров народного потребления, например, малогабаритных деревообрабатывающих станков. Этот год "Ольса" начала с нового проекта - выпуск электросварных труб. Раньше закупали за рубежом, а теперь делают все на месте.
"Производство трубы для собственного потребления и возможности реализации на рынке Беларуси имеет стратегическое значение для нашего предприятия, поскольку данная труба используется для производства качельной группы товаров. Это не только удешевление продукции, снижение себестоимости, но и в первую очередь создание конкурентоспособного продукта", - поделился заместитель директора, главный инженер ОАО "Ольса" Дмитрий Клещук.
А еще это новые рабочие места и достойная зарплата - аспекты, которые влияют на закрепление специалистов. По словам парламентария Натальи Кулешовой, для развития регионов это архиважно.
Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам:
"Экономика всегда ставится во главу, потому что от работы реального сектора экономики, предприятий сегодня зависит благосостояние наших граждан и развитие в том числе их микрорайона. Мы можем посмотреть, как буквально за 2 года он преобразился: новые дороги, артобъекты, т.е. будет экономика - будет бюджет, и мы будем развивать социально значимые проекты в нашем городе".
320 млн рублей инвестиций привлекли за 2025 год в основной капитал резиденты СЭЗ "Могилев", а значит, еще больше укрепились на рынке. Успешно выстоял, несмотря на мировые вызовы, и Могилевский металлургический завод. Железнодорожные оси, дробь, люки - продукция востребована не только на отечественном рынке. Кстати, он внес свою лепту в строительство БелАЭС как единственный в стране производитель заполнителя для тяжелых бетонов.
"Цех производства осей без изменений продолжил работать. Основные рынки по сбыту - это РФ, Казахстан. Выпускаем порядка 100 осей в сутки, прямо сейчас выпускаем локомотивную ось. Есть контракт с мурманским заводом", - рассказал главный инженер ОАО "Могилевский металлургический завод" Андрей Грибанов.
Изучить проблемы, перспективы таких предприятий - одна из задач парламентариев при работе на местах, а еще узнать, чем можно помочь, если надо, на уровне правительства. И не только предприятиям, в целом отрасли или отдельному человеку.
Приемы граждан всегда сопровождают такие выезды. В этот раз в топе обращения на коммунальную тему, например, качество дорог Могилева по улицам Гвардейской, Мечникова, а жители улицы Янки Журбы хотят детскую площадку.
"Это очень удобно, что наши депутаты возвращаются назад в избирательные округа. Минск далеко, а наши проблемы здесь. Нам ближе гораздо прийти, записаться и решить какие-то вопросы. Тем более Наталья Николаевна сама могилевчанка, она знает все наши структуры. Я обращалась по поводу благоустройства. Буквально неделя прошла, все сделали", - поделилась жительница г. Могилева Юрия Санникова.
"Мы работаем не только в своих профильных комиссиях, но и выезжаем каждый месяц в свои регионы, свои округа, встречаемся с трудовыми коллективами, молодежью для того, чтобы было проще, яснее, точнее нам работать с законодательством. Главный фактор - это люди, ради них мы работаем, стараемся создавать все условия", - подчеркнула Наталья Кулешова.
Создать комфортные условия для жизни и работы в регионах - основа их устойчивого развития. И вклад депутатского корпуса, как и простых людей, в этом процессе неоценим. Вместе можно сделать многое, например, еще более мощной экономическую, продовольственную безопасность, а значит, и страну в целом.