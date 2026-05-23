Депутаты Могилевщины работают на местах: развитие регионов, благосостояние людей - в центре внимания

Равномерное развитие регионов, наполнение бюджетов инвестициями, в итоге - усиление экономической безопасности и благосостояния людей. Над тем, как сделать эти процессы эффективнее, работают парламентарии, совершенствуя законодательство, помогая своим избирателям. Эту неделю депутаты снова проведут в своих округах: встречи с трудовыми коллективами, приемы граждан - все, чтобы держать руку на пульсе.

Импортозамещение - одна из задач, над которой работают белорусские промышленники. Насытить отечественный рынок новым качественным товаром, а еще инновационным - то, что успешно отправится на экспорт, ведь предприятию нужна прибыль, а людям - достаток.

"Денежный вопрос никто никогда не отменял. Хочется, чтобы темпы увеличивались, объемы чтобы были всегда постоянные, не уменьшались. Плюсы будут соответственно и для работников, и для самого предприятия", - отметил бригадир электросварщиков ОАО "Ольса" Владимир Васильев.

Предприятие "Ольса" - флагман в производстве кемпинговой мебели, товаров народного потребления, например, малогабаритных деревообрабатывающих станков. Этот год "Ольса" начала с нового проекта - выпуск электросварных труб. Раньше закупали за рубежом, а теперь делают все на месте.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e312c5ac-c1c4-4f4a-b566-05ebab3daba6/conversions/431bbe50-fe22-4daa-9cbf-2685e07adf9c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e312c5ac-c1c4-4f4a-b566-05ebab3daba6/conversions/431bbe50-fe22-4daa-9cbf-2685e07adf9c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e312c5ac-c1c4-4f4a-b566-05ebab3daba6/conversions/431bbe50-fe22-4daa-9cbf-2685e07adf9c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e312c5ac-c1c4-4f4a-b566-05ebab3daba6/conversions/431bbe50-fe22-4daa-9cbf-2685e07adf9c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Производство трубы для собственного потребления и возможности реализации на рынке Беларуси имеет стратегическое значение для нашего предприятия, поскольку данная труба используется для производства качельной группы товаров. Это не только удешевление продукции, снижение себестоимости, но и в первую очередь создание конкурентоспособного продукта", - поделился заместитель директора, главный инженер ОАО "Ольса" Дмитрий Клещук.

А еще это новые рабочие места и достойная зарплата - аспекты, которые влияют на закрепление специалистов. По словам парламентария Натальи Кулешовой, для развития регионов это архиважно.

Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам:

"Экономика всегда ставится во главу, потому что от работы реального сектора экономики, предприятий сегодня зависит благосостояние наших граждан и развитие в том числе их микрорайона. Мы можем посмотреть, как буквально за 2 года он преобразился: новые дороги, артобъекты, т.е. будет экономика - будет бюджет, и мы будем развивать социально значимые проекты в нашем городе".

320 млн рублей инвестиций привлекли за 2025 год в основной капитал резиденты СЭЗ "Могилев", а значит, еще больше укрепились на рынке. Успешно выстоял, несмотря на мировые вызовы, и Могилевский металлургический завод. Железнодорожные оси, дробь, люки - продукция востребована не только на отечественном рынке. Кстати, он внес свою лепту в строительство БелАЭС как единственный в стране производитель заполнителя для тяжелых бетонов.

"Цех производства осей без изменений продолжил работать. Основные рынки по сбыту - это РФ, Казахстан. Выпускаем порядка 100 осей в сутки, прямо сейчас выпускаем локомотивную ось. Есть контракт с мурманским заводом", - рассказал главный инженер ОАО "Могилевский металлургический завод" Андрей Грибанов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a3fa2a-2cf6-491e-bffb-93e6a6ba1fbd/conversions/674ddc7b-3d96-4855-972f-9319cd0662f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a3fa2a-2cf6-491e-bffb-93e6a6ba1fbd/conversions/674ddc7b-3d96-4855-972f-9319cd0662f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a3fa2a-2cf6-491e-bffb-93e6a6ba1fbd/conversions/674ddc7b-3d96-4855-972f-9319cd0662f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0a3fa2a-2cf6-491e-bffb-93e6a6ba1fbd/conversions/674ddc7b-3d96-4855-972f-9319cd0662f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Изучить проблемы, перспективы таких предприятий - одна из задач парламентариев при работе на местах, а еще узнать, чем можно помочь, если надо, на уровне правительства. И не только предприятиям, в целом отрасли или отдельному человеку.

Приемы граждан всегда сопровождают такие выезды. В этот раз в топе обращения на коммунальную тему, например, качество дорог Могилева по улицам Гвардейской, Мечникова, а жители улицы Янки Журбы хотят детскую площадку.

"Это очень удобно, что наши депутаты возвращаются назад в избирательные округа. Минск далеко, а наши проблемы здесь. Нам ближе гораздо прийти, записаться и решить какие-то вопросы. Тем более Наталья Николаевна сама могилевчанка, она знает все наши структуры. Я обращалась по поводу благоустройства. Буквально неделя прошла, все сделали", - поделилась жительница г. Могилева Юрия Санникова.

"Мы работаем не только в своих профильных комиссиях, но и выезжаем каждый месяц в свои регионы, свои округа, встречаемся с трудовыми коллективами, молодежью для того, чтобы было проще, яснее, точнее нам работать с законодательством. Главный фактор - это люди, ради них мы работаем, стараемся создавать все условия", - подчеркнула Наталья Кулешова.