Дома-интернаты и реабилитация молодых инвалидов - в Воложине подведены итоги социальной работы за 2023 год в Минской области

16 февраля в Воложине оценили плоды социальной работы за 2023 год в Минской области. В зале собрались делегации из каждого района. Были обсуждены действенные методы и программы для оказания квалифицированной помощи в территориальных центрах и домах-общежитиях, а также условия для реабилитации молодых инвалидов и социальной поддержки их родителей.

Отмечен рост количества многодетных семей, которые живут на территории Минской области. Более 20 тыс. родителей воспитывают как минимум троих детей. После официальной части прозвучали музыкальные признания и поздравления в честь преданных своему делу специалистов, которые ежедневно трудятся для людей.