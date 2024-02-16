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Дома-интернаты и реабилитация молодых инвалидов - в Воложине подведены итоги социальной работы за 2023 год в Минской области
16 февраля в Воложине оценили плоды социальной работы за 2023 год в Минской области. В зале собрались делегации из каждого района. Были обсуждены действенные методы и программы для оказания квалифицированной помощи в территориальных центрах и домах-общежитиях, а также условия для реабилитации молодых инвалидов и социальной поддержки их родителей.
Отмечен рост количества многодетных семей, которые живут на территории Минской области. Более 20 тыс. родителей воспитывают как минимум троих детей. После официальной части прозвучали музыкальные признания и поздравления в честь преданных своему делу специалистов, которые ежедневно трудятся для людей.
Сегодня в Минской области более 7 тыс. профессионалов, задействованных в сфере труда, занятости и соцподдержки. Кстати, в нынешнем году особенно праздничный период для социальной сферы - 105 лет сотрудники этой отрасли перенимают опыт и продолжают дарить заботу и внимание тем, для кого это особенно необходимо.
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