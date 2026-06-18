Двор мечты: как в Беларуси благоустраивают детские площадки

В Беларуси чисто ухожены не только центральные проспекты, но и небольшие улочки в районных центрах. Чистота - визитная карточка страны, и важно поддерживать порядок в своем доме.

В 2025 году более детально обратили внимание на благоустройство дорог, домов, пустующих земельных участков и дворовых территорий. В 2026-м важно этот результат закрепить.

Факт В 2026 году отремонтируют и благоустроят более 4 тыс. детских игровых и спортивных площадок.

Те, кто живут в частных домах, знают, что косить и смотреть нужно не только за своими сотками, но и за тем, что за забором. А как же в многоэтажках, где один двор на весь дом, а то и на несколько, и все хотят красоту вокруг? Ведь тогда и настроение хорошее даже в самый пасмурный день. А когда это и плоды еще и твоего труда, то вдвойне приятно.

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Чтобы видеть ситуацию по стране, Комитет госконтроля провел анонимный Telegram-опрос, в котором приняли участие 600 белорусов. Так, 40 % недовольны процессом обновления детских игровых и спортивных площадок, а 20 % - состоянием контейнерных площадок для мусора. И как раз этому в благоустройстве населенных пунктов должно уделяться большое внимание.

Владимир Бондарь, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску - начальник управления контроля ЖКХ Комитета государственного контроля:

"Мы обратили внимание, что детские игровые площадки не всегда содержатся надлежащим образом, не соблюдаются и требования технического регламента Таможенного союза. Провели осмотр отдельных площадок, выявили нарушения. Несмотря на то, что новые площадки должны соответствовать новым требованиям, старые также требуют серьезного ухода, поскольку содержание, покраска всегда требуются".

К слову, в Могилеве представители местного ЖКХ заверяют, что порядок на бульваре Непокоренных наводится ежедневно, правда, приходится немало и трудиться. Весной, когда снег сходит, работа кипит активно, да и субботники в помощь. Сейчас необходимо и косить траву. Но общая картинка кроется в деталях, и центральное место - детская площадка.

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"За предыдущие три года (с 2023-го по 2025-й) обустроено по области 256 площадок. На эти цели направлено 22 млн белорусских рублей. Такая же практика продолжается и в 2026 году. Сейчас планируется выполнить 67 площадок на общую сумму 8 млн рублей. На сегодняшний день выполнена 31 площадка. Обустройство всех площадок по области намерены завершить к 1 июля, ведь в летний период они наиболее актуальны", - поделился заместитель гендиректора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Могилевской области" Дмитрий Мисюров.

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Недалеко уже расположена новая площадка для четырех домов с качелями, каруселями и различными лабиринтами, которые активно осваивают дети, ведь они главные в этом эксперты.

Красивый двор - общее дело. Как проходит благоустройство и наведение порядка на дворовых территориях. Как в наведении порядка задействуют гражданские инициативы. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".