Дзержинск в День Независимости отмечает свое 880-летие

3 июля столичный город-спутник Дзержинск отмечает свое 880-летие. Уже с полудня здесь проходят литературно-музыкальные конкурсы, интерактивные площадки и квесты, фотозоны и дегустации.

Свое нынешнее название город носит почти 100 лет в честь советского политического деятеля Феликса Дзержинского. До этого он назывался Койданов, а еще ранее - Крутогорье.

Сегодня это райцентр с развитой экономикой, в том числе кластер химической промышленности и сельхозмашиностроения нашей страны.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

"Средний возраст жителя Дзержинского района постепенно молодеет. Район прибавляет в численности населения. Здесь находятся очень серьезные центры машиностроения. Район демонстрирует серьезные результаты как в сельском хозяйстве, так и в промышленности".

Временная столица Минской области (у Дзержинска именно такой статус) переворачивает новую страницу в своей истории. Город преображается, он готовится к фестивалю-ярмарке "Дожинки", который пройдет 19 сентября.