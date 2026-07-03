Дзержинск в День Независимости отмечает свое 880-летие
3 июля столичный город-спутник Дзержинск отмечает свое 880-летие. Уже с полудня здесь проходят литературно-музыкальные конкурсы, интерактивные площадки и квесты, фотозоны и дегустации.
Свое нынешнее название город носит почти 100 лет в честь советского политического деятеля Феликса Дзержинского. До этого он назывался Койданов, а еще ранее - Крутогорье.
Сегодня это райцентр с развитой экономикой, в том числе кластер химической промышленности и сельхозмашиностроения нашей страны.
Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:
"Средний возраст жителя Дзержинского района постепенно молодеет. Район прибавляет в численности населения. Здесь находятся очень серьезные центры машиностроения. Район демонстрирует серьезные результаты как в сельском хозяйстве, так и в промышленности".
Временная столица Минской области (у Дзержинска именно такой статус) переворачивает новую страницу в своей истории. Город преображается, он готовится к фестивалю-ярмарке "Дожинки", который пройдет 19 сентября.