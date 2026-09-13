"Это место создано для жизни" - как государство создает комфортные условия в глубинке

В Беларуси делают все, чтобы люди оставались и чувствовали себя как дома в каждом регионе, и это системный, фундаментальный подход. Реализация масштабной инициативы "Один район - один проект", создание новых высокотехнологичных рабочих мест и железобетонные условия для закрепления молодых специалистов на местах - то, что сегодня определяет развитие белорусской провинции.

В дополнение к этому - шаговая доступность передовой медицины и активное строительство комфортного жилья. Принципиальная позиция главы государства, которую Президент Беларуси Александр Лукашенко неизменно озвучивает, проста: люди должны чувствовать реальную заботу и поддержку страны даже в самой отдаленной глубинке. Многое уже сделано, база создана колоссальная. Сегодня главное - ценить, беречь и приумножать то, что имеем. В этом глубоко убеждена и героиня специального проекта "Место для жизни".

Экономист ОАО "Круглянская Искра" Кристина Вырвич родилась в Круглянском районе. После того, как отучилась, девушка вернулась на малую родину молодым специалистом. "Нисколько не пожалела. Это место создано для того, чтобы здесь завести семью и спокойно жить", - поделилась Кристина Вырвич.

Район сельскохозяйственный, а значит, насколько постараются аграрии - настолько сильнее станет экономика. В 2026 году есть чем гордиться: район получил достойный урожай зерновых - 40 тыс. т, а также рекордные 6 тыс. т озимого рапса.

По словам Кристины Вырвич, ей приятно говорить о достижениях хлеборобов еще и потому, что она сама работает в этой отрасли, пошла по стопам родителей. Уже 4-й сезон девушка работает вместе с отцом в одном экипаже на комбайне. В общий каравай также внесли свой вклад - намолотили 2 тыс. т зерна.

Внимание со стороны государства очень важно. Инициатива "Один район - один проект", программа развития малых городов - все это создает новые рабочие места, строятся дороги и дома. Всегда есть работа для "Круглянской ПМК". Развивается и деревообработка. Цех успешно поставляет продукцию на отечественный рынок и на экспорт. Недавно заработало производство древесного угля.

Социальные гарантии также важны. В 2026 году сдали еще один многоквартирный дом, в том числе для молодых специалистов. Обновилась ЦРБ, поставили современное оборудование, появились новые аппараты УЗИ.

Гордость района - экологический туристический комплекс "Николаевские пруды", куда часто приезжают туристы. Городской парк - любимое место отдыха горожан, которые тоже приложили руку к его благоустройству. На День Независимости открыли плавающий фонтан, появился и памятник партизанам Круглянщины.

"Мы считаем, что важно помнить и сохранять историю. А еще думать о своем будущем и будущем наших детей, внуков и любимой Беларуси", - заключила Кристина Вырвич.