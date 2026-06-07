Фестиваль нацкультур в Гродно: как более 40 национальностей доказали возможность мирного соседства

Фестиваль национальных культур в Гродно, как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, является туристической Меккой. Тысячи белорусов выходные провели именно там и убедились, что жить в мире и гармонии можно людям разных национальностей.

Фестиваль национальных культур отметил 30-летие. Проходит он раз в 2 года, и если в 1996 году участвовало 11 национальностей, то сегодня - больше 40, а это говорит о многом. В Гродно заложили капсулу будущим поколениям, наказали беречь мир, сделали подарок горожанам, открыв арт-объект - скульптуру оленя святого Губерта. Дебютанты фестиваля высадили по дереву на Аллее дружбы в Каложском парке.

Фестиваль нацкультур в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Индийцы, ланкийцы и мальдивцы делили сцену (у них общее подворье из-за немногочисленных представителей своей национальности на фестивале). Ланкийцы и мальдивцы в основном студенты. Молодежь была и на корейском подворье. Сон Мин уже два года живет в Беларуси, учится в БГУ, изучает языки.

Тематически этот фестиваль посвятили праздникам. Так, корейцы через музыку рассказали о традиции высаживать рис и приходе летнего солнцестояния. Традиционная чайная церемония - завораживающий китайский ритуал.

Нам удалось заглянуть на греческое, русское, армянское, азербайджанское и грузинское подворья. Выбрать какое-то одно просто невозможно - везде был свой неповторимый колорит.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Немного почувствовать себя грузином можно было на грузинском подворье. Здесь накрыли стол, полный яств, а от первых звуков лезгинки невозможно было устоять на месте. На подворье много говорили о вере (прошло 1700 лет с принятия христианства в качестве государственной религии Грузии), но говорили еще и о мире, за которым в Гродно так приятно наблюдать ".

Фестиваль нацкультур в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d99d83f-1054-4fbe-9257-55a0f8e72c49/conversions/8a2b6830-c65d-4d40-bbaa-d57f0281d48a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я увидел замечательную историю. Мы выходили из азербайджанского посольства, а в него входили армянки-танцовщицы. Это можно увидеть только в Беларуси на этом фестивале. Это мне запомнилось и очень тронуло", - поделился эмоциями председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник отметил, что за 30 лет удалось сохранить атмосферу дружбы и гостеприимства. С каждым разом фестиваль становится больше, но атмосфера от этого не теряется. "Это наглядное подтверждение того, что гродненская земля и вся Республика Беларусь являются многонациональной страной, где каждый готов слышать друг друга", - добавил он.

В дни проведения фестиваля на исторической родине армян проходят выборы в парламент. Страна определяется с курсом - Евросоюз или Москва с Минском. Живущие в Беларуси армяне следят, но не лезут в выбор, ведь они уже давно определились с собственным выбором.

Фестиваль нацкультур в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91bd9e5d-099b-441d-98b9-95624377913c/conversions/35fb999c-6cac-4fef-ab1f-e206c7123582-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91bd9e5d-099b-441d-98b9-95624377913c/conversions/35fb999c-6cac-4fef-ab1f-e206c7123582-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91bd9e5d-099b-441d-98b9-95624377913c/conversions/35fb999c-6cac-4fef-ab1f-e206c7123582-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91bd9e5d-099b-441d-98b9-95624377913c/conversions/35fb999c-6cac-4fef-ab1f-e206c7123582-xl-___webp_1920.webp 1920w

Буквально через дорогу от русского подворья находится украинское. Где еще такое можно встретить, как не в Гродно? С 2016 года именно так размещены подворья, их расположение не меняли, а оставили по-соседски.

Акатуй - национальный праздник плуга и земли, который отмечают после посевной, показали на чувашском подворье.

В Год белорусской женщины большое внимание уделили всем женщинам. Они были и в шествии, и на подворьях. Что до невест и женихов, в ЗАГСах за 2 дня фестиваля состоялось 28 свадеб. Еще 17 - на Августовском канале, по количеству районов в Гродненской области.

Впервые в рамках фестиваля национальных культур широким составом встретились депутаты и руководители общественных и культурных объединений - они обсуждали закон о национальных меньшинствах.

Фестиваль нацкультур в Гродно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce5d365-246d-455c-8a25-c42c5d1e602e/conversions/7c0ddf08-d099-4cc8-a30e-ce7be532a57e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce5d365-246d-455c-8a25-c42c5d1e602e/conversions/7c0ddf08-d099-4cc8-a30e-ce7be532a57e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce5d365-246d-455c-8a25-c42c5d1e602e/conversions/7c0ddf08-d099-4cc8-a30e-ce7be532a57e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ce5d365-246d-455c-8a25-c42c5d1e602e/conversions/7c0ddf08-d099-4cc8-a30e-ce7be532a57e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фестивалю национальных культур нет аналогов в мире, как и нет лучшего примера, что жить в мире можно и нужно.