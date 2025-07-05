Фестивальная локация "Легендарные эпохи" приглашает на марафон истории в Зельву

Пятый международный фестиваль исторической реконструкции "Легендарные эпохи", посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет 12-13 июля 2025 года в городском поселке Зельва. Вход на мероприятие свободный.

Ежегодно на фестивале собираются более 300 реконструкторов и около 5 тыс. зрителей. Локация "Легендарных эпох" на этот раз останется прежней - поле у старой мельницы в Зельве, а вот программа будет более разнообразной.

Впервые мероприятие продлится два дня. Фестиваль пятый, юбилейный - пять исторических эпох.

В первый день (12 июля) удивят колоритом четырех эпох - захватывающие рыцарские сражения и увлекательные бои шотландской пехоты, запоминающиеся эпизоды Отечественной войны 1812 года и Первой мировой (1914-1918 гг.). Кульминацией фестиваля станет реконструкция героических событий Великой Отечественной войны, которая пройдет 13 июля. В ней примут участие более 200 реконструкторов из Беларуси и России.

На главной площадке фестиваля развернутся массовые сражения и одиночные поединки, конные турниры и тактические маневры. За пределами центрального ристалища также будет на что посмотреть. Реконструкторы каждой эпохи расположат походные лагеря, где с максимальной исторической достоверностью представят быт каждого времени, проведут и мастер-классы. На масштабной выставке будет представлена уникальная ретротехника.

Фестивальная локация не обойдется и без интерактивных зон, где развлечение по интересам смогут найти как дети, так и взрослые. Будут работать лучные и арбалетные тиры, город мастеров-ремесленников и фуд-корт, можно принять участие в средневековых играх. На фестивале выступят кавер-бэнды и пройдет танцевальный марафон.