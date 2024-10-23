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Где в Минске можно увидеть процесс создания электробуса и сесть за руль нового троллейбуса
От дегустации новинок кондитерских фабрик до изучения секретов производства электробусов - промышленный туризм набирает популярность в Минске и активно развивает свои направления.
Так, завод электротранспорта приглашает на экскурсию и взрослых, и детей. Для каждой группы предусмотрена своя программа. Детям предложат пройти тематические викторины и рассмотреть линейку продукции на интерактивном тачскрине.
Александр Казакевич, заместитель гендиректора BKM Holding:
В перспективе, чтобы сделать промышленный туризм более привлекательным и интересным для посетителей, мы планируем реализовывать непосредственное их участие в каких-то простых, но вместе с тем показательных этапах производственного процесса.
Основа экскурсии - посещение производства, где можно присесть за руль нового троллейбуса или увидеть трамвай, который еще не вышел на улицы Минска. Кстати, в 2023 году предприятие посетили более 350 человек.