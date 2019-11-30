Экономия человеческих и финансовых ресурсов - на зимние дороги Гомеля в этом году выйдет новая спецтехника. Это самые современные пескоразбрасыватели. Управление в них автоматическое: водителю больше не надо выходить из машины - достаточно нажать несколько кнопок на специальном пульте в кабине автомобиля и техника начнет работу по специально заданным параметрам. Отсюда - более эффективное расходование противогололедного материала.



Подробности темы - у Анны Ковалевой. О такой технике в ГорСАПе Гомеля в прошлом году только мечтали. В этом году с честью демонстрируют три новых пескоразбрасывателя. Они могут обрабатывать смесью сразу три полосы - это 10 метров. Кстати, прежняя техника была рассчитана только на одну. Кроме того, есть автоматическое управление.



Современные машины могут обрабатывать дороги не только песчано-солевой смесью, но и только солью. При этом регулируется и норма расхода. Отсюда - экономия песчано-солевых материалов. Готовность к снегопадам оценивают и по запасам песчано-солевой смеси. Планируют заготовить 25 тысяч тонн. И это только для гомельских дорог. Еще 6 тонн в ГорСАПа купят предприятия, автозаправки, детские сады и школы. Раньше песчано-солевые смеси готовили вручную - погрузчиком. Сейчас - все автоматически - с помощью спецустановки. Как итог - улучшилось качество готового продукта.



Кстати, песок 2 года назад начали добывать из собственного карьера. Это на 20 % снизила цену готовой смеси. Именно за сэкономленные деньги в этом году и получилось приобрести новую технику.Вообще к работе в зимний период готово почти 6 с половиной сотен машин. В планах на следующий год - закупка новой техники малой механизации. Это спецтранспорт будет предназначен для очистки дворовых территорий и других мест, где крупная техника по своим габаритам пройти не может.



