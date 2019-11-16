В Гомеле строят крытый футбольный манеж

Новый объект сдадут накануне Нового года. Но уже сейчас поступают заявки о проведении на нем международных детских турниров. Поэтому строители спешат. Уже подведены инженерные коммуникации, сделан фундамент, выложено искусственное покрытие. При этом классических стен и крыши не будет. Строители обещают новую технологическую конструкцию. Контроль температуры и давления будет целиком автоматизирован. Кстати, выделенные на это средства в большинстве именно спонсорские.

На строительной площадке побывала Анна Ковалева. Эту площадку местные жители уже прозвали стройкой столетия. В очертаниях распознается новое футбольное поле. Но самое ожидаемое строители возведут чуть позже: над зеленым покрытием появится огромная белая крыша. Такого объекта в регионе еще не было. Крытое поле появится рядом с легендарным стадионом "Луч". Кстати, его также решили обновить.

Стадион "Луч" построили еще 40 лет назад. Тогда он был лучшим в регионе и принимал республиканские соревнования. Правда, срок его эксплуатации за эти годы закончился. Здесь уже заменили старое покрытие на беговых дорожках. В процессе - ремонт раздевалок, душевых и тренерских кабинетов. Одновременно строят площадки для пляжных волейбола и футбола. Кстати, в руках строителей - самые последние технологии. Так, покрытие для футбола приехало из Нидерландов. А для установки двухслойной мембраны над полем прибыли специалисты из Словении. Простыми словами, такую крышу называют воздушным шариком. Оптимальный микроклимат внутри будет поддерживаться автоматизированными системами.

Вообще, строительный десант высадился здесь в сентябре. Сдать новенькие спортплощадки обещают до Нового года. В первую очередь это станет подарком для воспитанников местной спортивной школы. Сейчас в ней насчитывается 600 юных спортсменов. Но с появлением новой базы их станет больше. Кроме того, появятся и новые рабочие места для тренеров по футболу.