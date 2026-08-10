Горячий обед в поле - как обеспечивают питанием тружеников уборочной кампании

В тени мощных комбайнов и рекордных цифр намолота часто остаются те, без кого эта битва за урожай просто не состоялась бы. Речь идет о поварах. Пока механизаторы управляют многотонными машинами в поле, на кухнях столовых идет своя, не менее жаркая битва.

Их рабочий день начинается на рассвете, ведь нужно успеть приготовить сотни порций сытного, по-домашнему вкусного обеда, упаковать все в термосы и вовремя доставить прямо на поле. Если комбайнеры - это двигатель уборочной, то повара - их главное топливо. Именно от их заботы, скорости и мастерства зависят настроение и силы тех, кто собирает хлеб.

Хороший работник - сытый работник. Такая банальная и известная фраза, но какое значение: вкусная и вовремя поданная еда помогает людям продуктивно и качественно трудиться. Миллионы тонн зерна - это не просто статистика, а ежедневный и тяжелый человеческий труд.

Пока герои жатвы трудятся на вес общего каравая, не менее важную роль выполняют и повара на кухне. С самого утра они готовят обед, а затем привозят прямо на белорусское поле.

В хозяйстве "Путчино" в Дзержинском районе такая система подачи питания налажена уже несколько лет. На каждые 10 дней есть свое меню. Повара стараются в этот период готовить колоритные блюда: от разнообразных супов до изысканных гарниров.

Ирина Жидель, повар, заведующий столовой ОАО "Путчино":

"Приходишь с настроением, стараешься готовить как дома, чтобы всем нравилось, чтобы все довольные были, потому что от нас зависит многое. Если мы будем механизаторов вкусно кормить, то, надеемся, что они будут хорошо работать. У нас есть нормы, мы все делаем по калькуляции".

Калорийность и вес одной порции здесь рассчитаны строго: 0,5 л первого, полноценное второе с обязательным мясным блюдом, а также выпечка, компот и минеральная вода. Главная задача - обеспечить полноценное питание и питье без отрыва от производства.

"Кормят сытно, хорошо, порции большие. Есть полноценный ужин. Кому мало, можно дозаказать даже. Выделяют минеральную воду по пол-литра на человека, т. е. помощнику и комбайнеру", - поделился старший комбайнер ОАО "Путчино" Артур Линник.

Себестоимость такого комплексного обеда по калькуляции столовых сегодня составляет в среднем около 10-15 рублей. Однако для самого механизатора или водителя - 30 % от реальной цены. Остальные затраты компенсирует сельхозпредприятие.

Марина Носова, главный бухгалтер ОАО "Путчино":

"Полная себестоимость обедов на нашем предприятии составляет около 6 белорусских рублей. Удерживаем из работников предприятия только 30 % (около 2 рублей). Также в сезон уборочной наши сотрудники столовой готовят дополнительно ужины. Стоимость их меньше обедов, удерживается где-то 1,2-1,5 рубля. Стоимость полноценного обеда с ужином за сутки у работников удерживается из их заработной платы - около 3 белорусских рублей".

В республике аграрный сектор инвестирует в главное - в работоспособность и здоровье людей. Из системной заботы, четкой логистики и уважения к чужому труду и складывается общий успех большой уборочной кампании и продовольственная стабильность всей страны.