Особое меню, витамины и теплые вольеры. В Гродненском зоопарке готовятся к наступлению холодов. Для морозоустойчивых животных сотрудники готовят дополнительную подстилку из соломы и белковое питание. Экзотические же обитатели переводятся в закрытые помещения, где температура не опускается ниже 25 градусов. Менее активными стали и медведи, правда, засыпать на зиму они не собираются, однако в вольеры стали выходить редко.

Юрий Корнелович обо всем подробнее. Главным индикатором наступления холодов в Гродненском зоопарке являются медведи. Сегодня это один черный барибал, два бурых и семья из трех гималайских мишек. Благодаря теплой осени посетители могли наблюдать за ними почти на месяц больше. Обычно косолапые готовятся к зиме еще в октябре. Правда, на свободе медведи засыпают в берлоге до весны, а в зоологическом парке просто меньше двигаются и почти не выходят в вольер. Однако место для зимовки сотрудники все равно готовят.

Особую заботу у сотрудников зоопарка вызывают теплолюбивые животные. Увидеть их в открытых вольерах сейчас практически невозможно. Например, обезьяны с начала ноября греются в закрытых помещениях. Изменился для них и рацион питания. Вместе с традиционными бананами питаются горячим чаем. Не отказываются и от обычного лука в профилактических целях.

Однако не все теплолюбивые животные и птицы планируют переждать морозы в теплых помещениях. Несколько местных аистов уже на протяжении многих лет отказываются улетать в теплые края и прогуливаются по улице даже при минусовых температурах. Есть в Гродненском зоопарке и животные из южных стран, которые хорошо адаптировались к белорусским климатическим условиям. Например, персидский леопард. В природе он даже снега не видел, а здесь хорошо себя чувствует и в 20-градусный мороз.

Львы и страусы также с удовольствием играют в любую погоду. Африканские животные к зиме запаслись жиром и отказываются переходить в теплые вольеры. Именно сбалансированное питание позволяет обитателям зоопарка без последствий дожидаться весны. Для каждого животного ветеринары разработали свое меню. При сильных морозах кормить обещают по пять-шесть раз в день.