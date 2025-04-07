IT-образование с помощью роботов и графических планшетов развивается в Борисове

В Борисове обновили инфраструктуру STEM-центра, который функционирует на базе средней школы № 24.

Ученики подробно изучают инженерно-техническое направление с помощью современного оборудования, осваивают информатику, программирование и конструкторское дело. Это развивает логику и помогает лучше осваивать точные науки.

Анжела Стаблецкая, заместитель директора СШ № 24 г. Борисова:

"Начинали мы, конечно, с малого. Постепенно выстраивали свою систему обучения инженерно-техническим дисциплинам в школе. Обучение начинается с 1 класса с постепенным усложнением - каждый год добавляется программирование, робототехника с различными конструкторами".