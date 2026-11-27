Ошмяны, Островец и Сморгонь - населенные пункты находятся на севере Гродненской области и наиболее удалены от областного центра территориально.

Не быть ближе, а быть на уровне по качеству жизни, услуг и работе предприятий - такую задачу перед руководством трех районов поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В специальном репортаже рассказали, как собирается развиваться аграрно-промышленный район. Кстати, в Ошмянах уже увидели перспективы в производстве бумажных стаканчиков, а еще мясной продукции, сыров, кофе, крахмала и торфа.

Ассортимент ОАО "Ошмянский мясокомбинат" составляет более 160 наименований продукции. Из новинок - линейка "ЭТНА шляхетна", где упор сделали на натуральность и традиционные рецептуры. Чуть больше половины произведенного здесь съедают белорусы, остальное идет на экспорт. Поставляют в Россию, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Гану, а в планах в Китай.

Юрий Дремлюк, директор Ошмянского мясокомбината:

"Ошмянский мясокомбинат активно инвестирует средства в свое развитие. Только за 10 месяцев 2026 года инвестиции составили 11,5 млн белорусских рублей, из которых почти 80 % направлено на приобретение оборудования. В 2026-м введена в эксплуатацию новая экспортная камера мощностью 20 т, произведена модернизация гардеробов мясожирового цеха. В активной стадии реализации инвестиционный проект - экспортная обвалка мяса крупного рогатого скота и строительство нового цеха полуфабрикатов".

У мясокомбината есть сеть фирменных магазинов, но пока они расположены только в Гродненской области и Минске. В 2026 году в качестве эксперимента запустили одну автолавку с мясными деликатесами.

На предприятии работают больше 800 человек, еще 200 заняты в сельском хозяйстве. Пять лет назад к мясокомбинату присоединили СУП "АгроГроди" на 400 дойных коров. Постройки 1960-х годов давно устарели, поэтому уже в 2027 году животные переедут в новый комплекс, который возводят рядом.

В штате есть иностранцы из Индии, работают животноводами, операторами машинного доения. Кадрами под новый комплекс еще комплектуются, отправили заявки в сельхозучреждения.

"Есть определенный дефицит кадров, в первую очередь ветеринаров и зоотехников. Чтобы привлечь молодых людей, предлагаем арендное жилье. 7 ноября в торжественной обстановке открыли жилой дом на 20 квартир, 15 из которых было предоставлено молодым специалистам наиболее востребованных профессий сельскохозяйственного профиля", - рассказал председатель Ошмянского райисполкома Андрей Клышевский.

На территории района расположено семь сельскохозяйственных организаций, но район аграрно-промышленный - доля промышленности составляет более 70 %.

"Чтобы обеспечивать перерабатывающие предприятия (мясокомбинат, сыродельный завод), должно эффективно работать сельское хозяйство, для этого необходима его модернизация. У нас невысокая плотность скота - на 100 га сельхозугодий приходится порядка 50 голов, при нормальной плотности около 100. Отдаленные территории не всегда оперативно возделываются, не всегда востребованы с учетом отсутствия животноводческих объектов. Проводим работы по рекультивации немелиорированных земель, их площади порядка 200 га", - отметил Андрей Клышевский.

Андрей Клышевский

Часть земель - 600 га - передадут сахарному комбинату для возделывания. Участки площадью почти 350 га, которые примыкают к Сморгонскому району, переданы в аренду предприятию также для земледелия.

Андрей Клышевский возглавил район летом 2026-го. Для него это родная земля - здесь родился, преподавал, курировал строительство и ЖКХ. Но времена меняются - то, что самому было нужно в школьные и студенческие годы, сегодняшней молодежи мало. Тогда, может быть, и мороженого хватало, а сегодня хочется кинотеатр.

"Пока это за пределами города, но в целом социальная инфраструктура района развита хорошо. К 7 ноября открылась благодаря Президентскому спортивному клубу спортивная площадка в Гольшанах. В Ошмянах запланировано строительство бассейна. Ледовая быстро возводимая площадка предусмотрена в рамках благоустройства объекта. Особенность нашего города - небольшая удаленность от Островца, а там можно с семьей побывать на ледовой арене и в бассейне", - поделился планами председатель Ошмянского райисполкома.

Близость с Островцом, с одной стороны, плюс и для системы здравоохранения - в соседнем городе работает крупный межрайонный медицинский центр, куда перенаправляют часть пациентов из Ошмян. С другой стороны, этот же факт вызывает волнение у местного населения. Многие врачи в Островце, и это составляет определенную сложность для пенсионеров.

Главврач Ошмянской центральной районной больницы Инга Буткевич рассказала, что дефицит наблюдается среди отдельных узких специалистов, но заявки поданы, и в 2027-м ждут по распределению врача-офтальмолога, но еще нужны врачи общей практики и стоматологи. Чтобы привлечь молодежь, обновляют материально-техническую базу - в 2026-м отремонтировали зубопротезную лабораторию.

"В 2026-м году полностью обновили эндоскопическое оборудование, маммографический аппарат, ультразвуковые аппараты. Наши пациенты еще в 2025 году ездили за оказанием таких услуг, как УЗИ сосудов, в соседний Островец либо в Минск. Сегодня они могут сделать это в Ошмянской больнице", - перечислила главврач.

Но в целом медуслуги между районами взаимодополняемые. На базе Островецкой центральной районной клинической больницы существует несколько межрайонных отделений, в том числе там проходят стационарное лечение и пациенты из Ошмян. Все, что касается амбулаторной медицинской помощи, обследований, кроме компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, - все доступно в Ошмянах.

К слову, сегодня не обязательно идти в поликлинику, чтобы получить медпомощь или консультацию. Специалисты сами приедут к дому, в частности, на село. Для этого есть два передвижных медкомплекса, хорошее подспорье сельским ФАПам.

В деревне Стодольники Ошмянского района живут меньше 10 человек. В город с возрастом ездить все сложнее, поэтому в населенный пункт приезжает автолавка. Продавцу жители оставляют заявки, но их вкусовые предпочтения уже научились предугадывать. В автолавке представлена свежая выпечка, она же есть и в местных магазинах. И хоть хлебозавода в районе своего больше нет, хлеб, крендели, плюшки, булочки, печенье, плетенки завозят. В общем, работают по примеру небольшой пекарни, которые должны быть в каждом районе. Это то, о чем просил белорусский лидер.

Пили кофе на заправках или в кафе из бумажных стаканчиков? Они произведены на заводе по производству одноразовой посуды в Ошмянском районе. Недавно он был единственным в Беларуси, но сегодня появились конкуренты. Пусть предприятие на Ошмянщине небольшое, но оно и по сей день закрывает потребности страны.

Наталия Войгеница, мастер производственного участка предприятия по производству бумажной посуды:

"В рамках инвестиционного проекта "Один район - один проект" были закуплены высокоскоростные станки, которые производят питьевые стаканы. Мы вышли совершенно на другой уровень по объему выпускаемой продукции за счет высоких скоростей".

В месяц на предприятии могут выпустить до 7 млн единиц стаканов. Кроме них производят и одноразовые тарелки. А в рамках другого инвестиционного проекта была приобретена еще и печатная машина.

Продукция выпускают из белорусского картона - завод сотрудничает с Добрушской бумажной фабрикой "Герой труда". В планах закупить еще пару станков. Сегодня здесь работают больше 20 человек, все из Ошмянского района. За станком в основном женщины. Мужчины, говорят, долго не задерживаются - монотонная работа требует внимания и усидчивости.

Дисциплина и порядок - то, о чем так много говорят сегодня на предприятиях, в сельхозорганизациях. Этому учат с детства и вне зависимости от того, кем станешь, качество точно пригодится.

В целом, как и по всей Беларуси, в Ошмянском районе ставку сделали на профориентацию. Есть инженерные, педагогические классы, класс МЧС, по сотрудничеству с местным РОВД. В двух школах работают аграрные классы. К слову, проблем с кадрами в образовании нет - 35 молодых специалистов в 2026-м пришли на первое рабочее место в район.

"Нас всегда радует, что половина - ошмянцы. По целевым направлениям ежегодно к нам приходит работать половина молодых специалистов. На сегодняшний день 46 выпускников тоже обучаются по целевому направлению, они точно придут работать в местные учреждения образования", - поделилась начальник управления образования Ошмянского райисполкома Светлана Барковская.

Проекты от жизни пока подсмотренные. Например, у сельского хозяйства. Изучают ребята робота, который доставляет корм животным на условной ферме. С 3-го по 11-й класс в ГУО "Средняя школа № 1 г. Ошмяны имени М. М. Гружевского" ребята занимаются робототехникой. Факультатив и занятия по интересам вышли на новый уровень. Недавно ребята вернулись из Пекина с медалями, а в конкурентах были более 300 тыс. участников.

По словам Андрея Клышевского, в 2026-м в Ошмянах приступили к реализации проекта по застройке многоквартирного жилого квартала. Уникальность квартала будет в том, что там планируется использование электроэнергии для нужд отопления, приготовления пищи, подогрева воды.

Два года назад в Ошмянах реконструировали мост по улице Борунской одновременно с гидротехническим сооружением, очистили городской пруд от заилений.

Развивают в населенном пункте и агротуризм. Всего в районе 14 агроусадеб. Хозяйка агроусадьбы Леонарда Драгун в свое время продала квартиру в городе и переехала в деревню по соседству, где возвела два дома для гостей с купелью, беседкой. В планах у женщины проложить и экотропу.

Ошмяны - город туристический, гастрономический, промышленный и аграрный. 2027-й, сказал Президент Беларуси, будет лакмусовой бумажкой, и район нацелен показать хороший результат.

Главное фото: sb.by