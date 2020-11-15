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Как развивается Кобринский район - смотрите в "Главном эфире"

Как развивается Кобринский район? О взаимодействии власти и людей. И почему сегодня молодежь тянет в деревни? Расскажем в

"Главном эфире"

в 9 вечера на

"Беларусь 1"

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