Как сегодня живут районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС

В состав зефира входит пектин, который способствует выводу из организма токсинов, вредных продуктов кишечной жизнедеятельности. Так же способствует очищению печени от избытка желчи. Наша продукция является здоровой, сбалансированной и известна за пределами страны.

Мама работала, пошла по ее стопам. Будет новая линия, еще лучше будут условия и зарплата лучше.

Современный кабинет компьютерной томографии открылся в 2023 году. В этом кабине идут обследование жителей не только нашего, но и двух близлежащих районов. Очень быстро все. Ехать в Гомель - это время. Здесь обследовали, выдали результат и человек дальше может проходить обследования для сохранения и укрепления здоровья.

Раньше пользовались газовой плитой, сейчас у нас электроплиты. Выпечка получается намного лучше.

Так что не сомневайтесь: это полезно и вкусно. И не важно, речь о зефире, пастиле или легендарной "Коровке". "Красный Мозырянин" - бренд Наровли и главный работодатель. Здесь трудітся больше 350 человек. Причем целыми династиями!Так, люди не уедут, если есть где работать. А еще учиться, и если что - лечиться. Социальные стандарты на юге Гомельской области - действительно на высоте. Пример - Брагинская больница. Кстати, райцентр традиционно в топе по рождаемости. И доступная медицина - одна из главных составляющих формулы успеха.И вот еще о том, как нужно повышать качество жизни. Под Хойниками стартовал пилотный проект по дополнительной электрификации сельской местности. Чистая энергия пришла практически во все дома агрогородка Великий Бор.Включай тепло, когда хочется, плати только за энергию, которую потратил именно ты - здесь точно не набежит лишняя копейка. И не думай о том, где взять дрова, как хранить и что делать, если они отсырели. Плюсы очевидны - пилотный проект точно станет традиционным.И вернемся туда, откуда начинали свой сюжет - за проволоку. Сегодня здесь обустроили каплицу для иконы, которая сохранилась спустя 38 лет. И облагородили родник, из которого льется кристально чистая вода - это проверено официально. Чем не доказательство, несмотря ни на какие трудности, жизнь будет бить ключом. Нужен только хозяйский подход.