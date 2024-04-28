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Как сегодня живут районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС
Белорусское качество - это не только о товарах и услугах. Берем шире - важно качество жизни. Причем во всех регионах. Возьмем, например, районы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС - страшную трагедию вспоминаем как раз в эти дни. Загрязнению тогда подверглась почти четверть территории страны. Но с первых лет своего президентства шефство над этими регионами взял Александр Лукашенко. Посещал предприятия, доезжал до отдаленных деревень, заходил в зону отчуждения, слушал людей.
И вот, спустя почти три десятилетия, можно оценить масштаб той работы. На преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС направлено уже 20 млрд долларов! Как результат - новые рабочие места, приток молодых специалистов, современная медицина и строительство жилья. Такую картину увидел наш корреспондент Антон Малюта.
Школа, в которой уже никогда не будет уроков и шумных перемен, а последний звонок здесь прозвенел слишком рано. 26 апреля 1986-го. Крупная деревня Дерновичи была отселена. Люди спешно покидали родные дома. Но та картина, которую вы сейчас видите, - это следы не радиации, а мародеров в лихие 90-е. Впрочем, спустя 38 лет, это уже не так важно. Факт остается фактом. Жизни здесь никакой нет.
Дерновичи - только один из десятков населенных пунктов, похороненных Чернобылем. Сегодня деревня отделена от мирной жизни колючим забором.
За проволоку - так говорят местные - никогда не боялся заходить Президент.
И вот очередной раз - в 2011-м. Тогда прямо среди заброшенных домов прозвучало четкое поручение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (2011 г.):
Не можем мы потерять этот край. Здесь не переувлажненные почвы, здесь песчаных хватает, и земли сельхозназначения. Люди богатые здесь были.Понятно, что есть участки, надолго вычеркнутые из жизни. Остатки радиации просто не позволяют вести там хозяйственную деятельность. Президент ратует за безопасность людей. Но еще и за эффективное использование территорий. И если кажется, что опасность миновала - то почему бы не дать землям второй шанс?
Теперь поля возле бывшей деревни Тешков - часть экспериментально-хозяйственной зоны. Скептикам скажем: вся растительность под строгим радиационном контролем. И конечно, состояние людей. Постоянные замеры показывают дозы порой даже ниже нормы.
Юрий Ковшун, замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
На территории нашего наровлянского участка есть 50 голов лошадей. Поля засаженные многолетними травами, используются для сенокоса. Сейчас подсеиваем медоносы - фацелию. Есть пасека - 95 семей пчел.Президент здесь был уже в 2017-м. Кстати, летом. И это тоже ответ скептикам, кто думает, что об этих районах вспоминают только 26 апреля. Плюс-минус пару дней. Тогда положительно оценил опыт в деревообработке, разведении лошадей и пчеловодстве.
Сегодня мы уже на новой пасеке - второй в Наровлянском районе и десятой во всем заповеднике.
Юрий Ковшун, замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:
В 2022 году мы ее сдали под ключ. Начинали с 20 семей, будем наращивать до 40. Вопросов с реализацией меда нет.Хотя когда-то казалось, что поля превратятся в пустыри, а сельхозтехника просто уйдет на свалку. К последствиям Чернобыля добавился еще развал Советского Союза. Казалось бы, на предприятиях даже в чистой зоне можно было ставить крест. Но - удалось сохранить. Правда, задавали все тот же, уже набивший оскомину вопрос.
И вот, что тоже скептикам есть ответить - сегодня.
Алла Юцова, начальник производства ОАО "Красный Мозырянин":
В состав зефира входит пектин, который способствует выводу из организма токсинов, вредных продуктов кишечной жизнедеятельности. Так же способствует очищению печени от избытка желчи. Наша продукция является здоровой, сбалансированной и известна за пределами страны.Так что не сомневайтесь: это полезно и вкусно. И не важно, речь о зефире, пастиле или легендарной "Коровке". "Красный Мозырянин" - бренд Наровли и главный работодатель. Здесь трудітся больше 350 человек. Причем целыми династиями!
Марина Барановская, вальцовщик сырья ОАО "Красный Мозырянин":
Мама работала, пошла по ее стопам. Будет новая линия, еще лучше будут условия и зарплата лучше.Так, люди не уедут, если есть где работать. А еще учиться, и если что - лечиться. Социальные стандарты на юге Гомельской области - действительно на высоте. Пример - Брагинская больница. Кстати, райцентр традиционно в топе по рождаемости. И доступная медицина - одна из главных составляющих формулы успеха.
Светлана Солдатенко, главная медсестра Брагинской ЦРБ:
Современный кабинет компьютерной томографии открылся в 2023 году. В этом кабине идут обследование жителей не только нашего, но и двух близлежащих районов. Очень быстро все. Ехать в Гомель - это время. Здесь обследовали, выдали результат и человек дальше может проходить обследования для сохранения и укрепления здоровья.И вот еще о том, как нужно повышать качество жизни. Под Хойниками стартовал пилотный проект по дополнительной электрификации сельской местности. Чистая энергия пришла практически во все дома агрогородка Великий Бор.
Включай тепло, когда хочется, плати только за энергию, которую потратил именно ты - здесь точно не набежит лишняя копейка. И не думай о том, где взять дрова, как хранить и что делать, если они отсырели. Плюсы очевидны - пилотный проект точно станет традиционным.
Татьяна Иванютенко, жительница аг. Великий Бор:
Раньше пользовались газовой плитой, сейчас у нас электроплиты. Выпечка получается намного лучше.И вернемся туда, откуда начинали свой сюжет - за проволоку. Сегодня здесь обустроили каплицу для иконы, которая сохранилась спустя 38 лет. И облагородили родник, из которого льется кристально чистая вода - это проверено официально. Чем не доказательство, несмотря ни на какие трудности, жизнь будет бить ключом. Нужен только хозяйский подход.
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