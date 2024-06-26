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Как Воложин готовится к празднику "Дожинки-2024"

Воложин готовится к празднику работников села - областному фестивалю-ярмарке "Дожинки-2024". В городе уже активно идет благоустройство улиц, капитальный и текущий ремонт жилого сектора, восстановление фасадов общественных учреждений: библиотеки, районного центра культуры, Дома быта. Вводится современная система освещения улиц - светодиодные фонари. Асфальтируются тротуары, а воложинские многоэтажки приобретают неповторимый вид благодаря муралам.

Монументальная настенная роспись напоминает о выдающихся деятелях края - художнике Фердинанде Рущице, драматурге Дунине-Марцинкевиче, а также знакомит с разнообразием животного мира Налибокской пущи.

Здание иешивы (первого высшего духовного училища иудеев на территории Восточной Европы) также реконструируют, в нем планируют создать музей.

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