Хлеб пахнет домом, а керамика - историей: почему туристы едут в Свислочский район

Краткий пересказ от ИИ

Фото: Sputnik.by

Свислочский район на юго-западе Гродненской области - это северные ворота Беловежской пущи и хлебная столица Беларуси. Ежегодно в августе здесь проходит знаменитый каравай-фест "Бацькава булка", куда съезжаются тысячи гостей, в том числе из-за рубежа.

Но чем еще район может заинтересовать даже искушенного туриста? С местом можно познакомиться на вкус, цвет, запах, звук и даже на ощупь.

Play Специальный репортаж | Путешествие по Беларуси: составили маршрут туриста по Свислоччине Джип-сафари "по-белорусски" в 20–30 метрах от зубров, пасеки с натуральным медом, который можно пить из кружки, и единственная в стране синагога из бутового камня - в Свислочском районе каждый найдет свой маршрут. Августовский каравай-фест "Бацькава булка" собирает тысячи гостей, включая иностранцев, а легендарная плетенка стала народным брендом после визита Президента. Но как прочувствовать регион без гидов и брошюр? Составили гайд в нашем специальном репортаже.

Сразу на въезде можно заметить, что звук здесь контрастный. С одной стороны мелодии дикой природы, с другой - гул трассы. Район транзитный, близко к границе, дорога соединяет Брест и Гродно. А ровно посередине находится агрогородок Новый Двор и усадьба, где предлагают туристические маршруты по бездорожью.

Более 40 % территории Беловежской пущи расположено именно в Свислочском районе. И у туристов есть уникальная возможность увезти отсюда не только дух древнего леса, но еще и новые впечатления. Например, от поездки на внедорожнике, который называется "Малыш", буквально в 20-30 м можно увидеть диких животных.

Виктор Козловский - владелец усадьбы. Родился и вырос в агрогородке. Около 20 лет назад уехал подрабатывать в Литву, но навсегда оставить родное место не смог. Сегодня в доме собирает родных и приезжает с детьми, а для гостей устраивает сафари по-белорусски. С 18 лет профессионально занимается трофи (езда по бездорожью).

Виктор Козловский:

"У нас только три дома. Можем здесь разместить 26 человек. Спасибо государству. Сейчас разработаны кредитные программы. Мы попадаем под кредитную программу, связанную с развитием регионов и туристическим потенциалом. Планируем достроить здесь еще порядка пяти домов".

"У нас проложено много пеших маршрутов, веломаршрутов. Есть гид, который водит экскурсии на болото. С гостями ездим в лес слушать рев оленей, - рассказала управляющая агроусадьбой Наталья Румянцева. - У нас здесь есть свои пасеки. Мы изготавливаем мед со всякими добавками в виде орехов. Мы изготавливаем настойки, варенье, маринуем грибы. В основном, конечно, дарится нашим гостям".

В Свислочском районе можно оказаться не только на природе, но и перенестись в другой век. В городском парке вас встретят кавалеры и дамы в нарядах былых эпох.

"Именно здесь мы предлагаем нашим туристам окунуться в атмосферу конца 19-го века, когда проходили балы. Мы с ними танцуем танец, также у нас есть игры той эпохи", - отметил директор Свислочского районного центра культуры и народного творчества Дмитрий Солдатенков.

Туристов также привлекают самые масштабные площади подсолнечных полей в Беларуси. Они прекрасно гармонируют с зеленью лесов, голубизной рек и озер. А если присмотреться, в "зеленом океане" прячутся и серые вкрапления. Например, находится единственная в стране синагога из бутового камня.

И это лишь часть предложений, которые можно распробовать туристу. Спланировать идеальный маршрут помогают в туристическом инфоцентре, где для гостей скоро появится собственный документ.

Ирина Шиманюк, директор Свислочского районного туристического информационного центра:

"В паспорте туриста мы также предусмотрели отметку о посещении тех или иных мест. Что это даст туристу? При последующем посещении нашего района ему будет предоставлена скидка на тот или иной туристический продукт. Кроме этого, мы собираемся разрабатывать квесты. При прохождении квестов, конечно, гарантирован подарок".

Туристы Свислочского края - это молодые люди, кто выбирают активный отдых с песнями у костра и неизведанными тропами, а также семейный путешественник. Район придется по вкусу любителям образовательного туризма, а также тем, кому интересна этнография и местная кухня.

"Особенно пользуются спросом велосипедные туры по православным святыням Свислоччины. Есть памятные места, связанные с историческими событиями Великой Отечественной войны и Первой мировой войны, - подчеркнула Ирина Шиманюк. - В каждом крупном агрогородке существует традиция проведения тех или иных праздников. Этот календарь находится в свободном доступе на сайте отдела культуры. Здесь и фестиваль "Ягодный микс", фестиваль грибов".

Как отметила она, Порозово славится квашеными блинами, которые готовятся в агрогородке Ханевичи по рецептуре наших предков и, наверное, не повторяются больше ни в одном регионе нашей страны.

Также гастрономический бриллиант - банкуха - сияет в поселке Порозово и требует к себе королевского обращения. Для теста нужно 60 яиц, 1 кг масла, сметаны, сахара и муки, несколько часов на открытом огне, после готовое изделие выкладывают на подушку, чтобы не деформировать. А съесть ее можно и через год. Поухаживать за такой барыней предлагают туристам на мастер-классе.

А попробовать на ощупь Свислочский район можно через гончарное искусство. Местный мастер Евгений Матешук хранит традиции и обучает делу представителей разного возраста.

Здесь можно увидеть изделия черного цвета. Горшки, кувшины и вазы создают в технике чернолощеной керамики. Ее возродили в Свислочи спустя два десятка лет после того, как ремесло было утеряно. А в январе этого года традиции присвоен статус историко-культурной ценности.

quote Керамику нельзя греть быстро, иначе она разрушится. От 100 до 350 градусов греем медленно, потом можно скорее. 10 ч примерно горит. Евгений Матешук, мастер народных художественных ремесел и промыслов Свислочского районного центра культуры и народного творчества

Для любителей этнотуризма в районном центре культуры проводят колоритные мастер-классы не только по гончарному делу, но еще по вытинанке, соломоплетению. Поэтому без сувенира уехать не получится.

Характер и темперамент народа можно разглядеть и через танец. Например, историко-бытовые исполняют на фестивалях и праздниках, а костюмы и движения отличаются в каждом из районов.

"Продвигаем то наследие, что нам досталось от наших прабабушек и бабушек. Те времена, когда люди собирались в доме, в деревенском доме, был музыкант. И эти танцы передавались из поколения в поколение", - поделилась руководитель народного фольклорного коллектива "Крынiчанька" Ирина Егорова.

Свислочский район сочетает в себе вековые дубы, которые помнят Наполеона, и болото - ровесника египетских пирамид. А еще здесь пирог, приготовленный по особому рецепту, не теряет своих вкусовых качеств даже спустя год, а местные пекут хлеб, что возвращает в детство. И если у Свислочи есть запах, то это аромат выпечки.

В местной пекарне в ассортименте около 20 наименований. Это рецепты, проверенные временем, и в составе только белорусское. А чтобы утром на полках лежала свежая продукция, выпекать начинают с вечера. За румяными изделиями приезжают из других районов.

Здесь и плетенка, которую знают не только белорусы, но и зарубежные гости. Теплая, с корочкой и ассоциируется с домом - Бацькава булка. Популярным изделием стало после визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Свислочский район в 2021 году.

Светлана Урбанович, технолог цеха хлебопечения:

"Александр Григорьевич подошел к нашей продукции. Почему-то взгляд его упал именно на нашу плетенку. Он так по-батьковски разломал ее. Попробовал, сказал, очень вкусно. И все, больше комментариев нам не надо было".

Искреннее признание мгновенно превратило обычный продукт в народный бренд. На предыдущий фестиваль "Бацькава булка" приезжали из Чехии, Литвы, Польши, Великобритании, Бельгии, России. А в 2026-м каравай-фест отмечает первый юбилей. Для гостей подготовят дегустацию хлеба со всей Беларуси, конкурс пекарей и знаменитое "Трактор-булка-шоу". А также хиты от звезд белорусской и российской эстрады.

В районе развивают инфраструктуру. Есть кафе и площадки для отдыха. В планах создание интерактивной карты туробъектов. Но резонный вопрос: где остановиться на ночлег, если знакомство с районом хочется растянуть на все выходные? Например, места предоставляют в 17 агроусадьбах. В планах переоборудовать неиспользуемые помещения.

Андрей Грицкевич, председатель Свислочского райисполкома:

"На ближайшие 3 года разработан план, в котором мы себе поставили задачу, что мы должны создать примерно 100 номеров. На территории района как минимум 4 добротных, хороших социальных объекта: это старые школы, турбазы, которые на данный момент, увы, не востребованы. Призываем потенциальных инвесторов включиться в данные проекты и реализовать их".

Свислочский район долго был исключительно аграрным, но в последние годы активно трансформируется в индустриальный. Использует потенциал свободной экономической зоны и выгодное географическое положение. Власти готовы предоставить площадки, в том числе для развития придорожного сервиса.

"Как вы видите, достаточно оживленная трасса: очень много грузового транспорта, фур, легкового транспорта. Сообщение между двумя областными центрами, Гродно и Брестом, всячески способствует тому, чтобы здесь можно было остановиться. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приходили, делали свое производство, и это же рабочие места", - подчеркнул зампредседателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов.

Путешествие по Свислочскому району оставляет приятное послевкусие. С полным чемоданом сувениров и новых эмоций остается лишь бросить монетку, чтобы вернуться еще раз.