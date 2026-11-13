Кочанова: Депутаты всех уровней должны смело говорить о проблемах, которые есть на местах

Повышение роли сельских советов депутатов в комплексном развитии территорий, реализация гражданских инициатив и социальная поддержка семей с детьми. Масштабный диалог о развитии регионов проходит сегодня в Дзержинске. 7-е выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления - важная сверка часов по обеспечению качества жизни в малых населенных пунктах страны.

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:

"Представители местных органов власти очень благодарны за такие встречи, потому что ставятся определенные задачи, которые мы должны решать. Конечно, мы знаем, какие задачи ставит наша страна, Президент, но, тем не менее, конкретика: что мы должны делать на местах, на что обращать особое внимание, - это очень важно. Благодаря Наталье Ивановне Кочановой эти встречи стали у нас уже традиционными. И мы их ждем раз в квартал".

Среди обсуждаемых тем - насущные вопросы жилищного фонда. Так, например, в Пинске еще имеется проблемный жилфонд послевоенного времени. Местные власти держат руку на пульсе, предлагая конкретный механизм решения данной проблемы.

Сергей Куницкий, председатель Пинского городского Совета депутатов:

"На наш взгляд, как предложить этим людям какой-либо льготный кредит либо рассрочку для того, чтобы они гасили это равными долями, допустим, в течение 20 лет. Почему это интересно? Потому что сегодня застройщику, с учетом того, что архитектура города (это в основном старая застройка) не позволяет с точки зрения этажности, инсоляции и других архитектурных моментов на нормальной коммерческой основе входить туда и предлагать гражданам отселение вот по такому механизму".

Сегодня депутаты всех уровней должны смело говорить о проблемах, которые есть на местах, подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Только так мы сможем обеспечить каждому белорусу качественные условия для жизни и работы на селе, а регионы сделать сильными.