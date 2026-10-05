Комбайн помогает аграриям убирать урожай яблок в Клецком районе

Яблочный триумф - так об урожае фруктов-2026 говорят на предприятии в Клецке. 15 лет назад здесь заложили плодовый сад, а теперь он щедро радует аграриев. Одна яблоня дает от 30 до 50 кг плодов.

В этом сезоне техническая премьера - убирать урожай помогает комбайн. Вслед за садом темп наращивает и переработка: масштабная роботизация производства проходит на местном заводе. Из плодов нового урожая уже готовят соки и пюре для детей. Чтобы не упустить килограммы витаминной продукции, яблоки принимают и от населения.

Ирина Кривко, замдиректора предприятия по переработке яблок:

"Наш ассортиментный портфель насчитывает более 150 наименований продукции: это различное детское питание, соки, общая консервация. Основа изделий - яблоко, но мы стараемся разнообразить его экзотическими вкусами. Год выдался урожайным, поэтому мы работаем 24 часа в сутки. Перерабатываем в сутки 100 т яблок. А в целом за этот сезон мы уже заготовили 2,5 тыс. т, при этом 30 % обеспечивает наш собственный сад, также тесно работаем с населением".

Пюре проходит мгновенную термическую обработку. Полуфабрикат остается свежим, густым и ароматным на протяжении 2 лет. Главный секрет - в умной упаковке, который сохраняет свойства фрукта. Не все пюре, которое производят на заводе, идет на детское питание. Поставляют сырье и на другие предприятия, которые затем из ингредиента делают зефир, пастилу, джемы.