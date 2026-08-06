Комфорт и безопасность детей в приоритете: как идет подготовка школ к новому учебному году

Краткий пересказ от ИИ

Белорусские школы проходят важный экзамен: идет приемка к 1 сентября. За лето обновились фасады, кабинеты, пространство для творчества и спортивные локации.

Накануне нового учебного года по всей стране работают специальные комиссии. Их задача - проверить готовность школ. Здесь мелочей не бывает. Комфорту и безопасности детей уделяют самое пристальное внимание.

В Октябрьской средней школе Витебского района комиссия тщательно осматривает классы, коридоры, актовые и спортивные залы. Детей и педагогов ничего не должно отвлекать от уроков.

Ольга Трубловская, начальник отдела по образованию Витебского райисполкома:

"Детей и педагогов ничего не должно отвлекать от уроков. Работы много, комиссия проверяет все моменты: освещение, наличие всех необходимых приборов, оборудование. Пищеблокам уделяется большое внимание".

Александра Волк, учитель Октябрьской средней школы Витебского района:

"Я вижу, как преобразились кабинеты и сама школа. Была проделана огромная работа. Люблю историю, детей и эту школу. Следующий учебный год - это будет что-то новое".

К обновлению образовательного пространства в Беларуси подходят со всей ответственностью. Одинаково комфортные условия должны быть как в городе, так и в сельской местности. Чтобы достойно встретить учеников, в Октябрьской школе лоск наводили два летних месяца. Подготовка к новому учебному году - трепетное время для педагогов.

Юлия Терещенко, директор Октябрьской средней школы Витебского района:

"Произведен косметический ремонт. Обновлены кабинеты, закуплено новое оборудование, учебная мебель. У нас подготовлены спортивная база, пищеблок. Т. е. мы готовы принять детей".

Новые условия оценят и молодые специалисты. Более 500 учителей начнут свою профессиональную карьеру в северном регионе. Выпускница Кировской средней школы Николь Виноградова придет в знакомые с детства кабинеты в новом статусе педагога. Училась в Витебском государственном университете имени Петра Машерова по целевому направлению, диплом у девушки с отличием. Молодому специалисту предстоит отвечать за гармонию образовательного процесса в родной школе.

Николь Виноградова, педагог-психолог Кировской средней школы Витебского района:

"Это очень ответственно для меня в связи с тем, что я училась в этой школе. Хочется показать достойный результат как профессионала своего дела".

Ольга Артеменко, директор Кировской средней школы Витебского района:

"Мы обычная сельская школа с количеством учащихся чуть более 300 человек. Но я думаю, что выглядим мы ничуть не хуже, чем городские школы. Для школ приобретается очень много оборудования. Каждый год происходит обновление".

Обновили стены коридора, уложили современное покрытие на пол, заменили двери. С особой тщательностью средняя школа в городском поселке Островно следит за порядком на территории: высаживают цветы, ухаживают за яблоневым садом.

Елена Головенко, директор Островенской средней школы Бешенковичского района:

"Выполнен ряд ремонтных работ за счет собственных средств и за счет бюджетных. Будем рады встречать детей, очень соскучились по ним. Также будем рады нашим новым ученикам".

Получение паспорта готовности - серьезный экзамен. Задача взрослых - сделать каждый урок безопасным и интересным. Основной объем работ по подготовке школ на севере страны завершен. Путь к знаниям будет наполнен новыми знакомствами, открытиями, победами в учебе, творчестве и спорте.