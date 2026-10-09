Кристальное производство: как свекла превращается в сахар

С полей Беларуси уже убрано более 2,3 тыс. т сахарной свеклы, а это более 50 тыс. га. На 4 предприятиях страны круглосуточно идет переработка корнеплодов.

На Слуцком сахарорафинадном комбинате за сутки перерабатывают 12 тыс. т нового урожая. От корнеплода до белоснежного кристалла - путь производства включает 8 этапов.

Корни "сладкой жизни" находятся в полях, а отвечает за них большая команда аграриев. Работают они слаженно, строго по технологии: от весеннего сева и ухода за первыми всходами до золотистых корнеплодов, тонны которых уже сегодня наполняют бункеры. Весь процесс выращивания сахарной свеклы сопровождает машинист-тракторист Алексей Жуковский.

Алексей Жуковский, машинист-тракторист СУП "Агросервис-ССК" Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"День начинается с проверки обслуживания техники. Пересматриваем, чтобы везде все работало, было исправно".

Сельхозпредприятие "Агросервис" - филиал Слуцкого сахарорафинадного комбината. Именно поэтому здесь делают ставку исключительно на монокультуру. На 12 комбайнах посменно трудятся 80 механизаторов.

"С начала уборки, с 18 августа, мы убрали примерно 13,2 тыс. га", - рассказал главный инженер СУП "Агросервис-ССК" Слуцкого сахарорафинадного комбината Владимир Авдусь.

Урожайность на поле в Копыльском районе высокая - 700 ц/га. Сладкая жатва и массовый сбор этой стратегически важной для продовольственной безопасности культуры запускает заводы (а их в стране 4) на круглосуточный режим работы, а производственные линии - на полную мощность.

От подачи свеклы до приготовления конечного продукта проходит до 15 часов. Чтобы получить 1 кг сахара, необходимо переработать около 6 кг сладкого корнеплода.

Ирина Кернажицкая, инженер Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"На камерах вижу все: подачу, где свекла поступает, как она моется. У нас все контролируется. Здесь такая большая семья, не бывает случайных людей".

Сахарная промышленность важна далеко не только для пищевого сектора. Сырье используют в производстве топлива, целлюлозы, биоудобрений. Поэтому спрос на продукт в мире стабильно высокий. По итогам 2025 года Слуцкий комбинат стал лучшим среди профильных предприятий стран-участниц ЕАЭС.

Андрей Стром, главный технолог Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"Сама технология переработки уже довольно долгое время неизменная. Меняется только автоматизация производства. В этом году ввели в эксплуатацию вертикальный вакуум-аппарат непрерывного действия и вертикальный кристаллизатор".

Автоматизация позволяет повышать качество переработки. Производство сахара на комбинате - процесс безотходный. Свекловичный жом используют в животноводстве как корм, мелассу - как удобрение почвы.

Вадим Попов, инженер-химик Слуцкого сахарорафинадного комбината:

"Свекла приходит разная. Процесс проходит на очень большой скорости - качается около 500 кубов сока в час. Необходимо постоянно поддерживать параметры".

Отечественные предприятия полностью обеспечивают страну сахаром, половину отправляют на экспорт. Отрасль активно наращивает объемы: увеличиваются площади посевов и мощности переработки. Ставка и на разработки ученых-селекционеров. Новый гибрид сахарной свеклы с высоким иммунитетом должен стать для аграриев настоящей сладкой крепостью.