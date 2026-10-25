Лида готовится стать первой туристической столицей СНГ

Краткий пересказ от ИИ

Семейные ценности - это не только воспитание, но и общие воспоминания. И одна из лучших традиций для любой семьи - вместе открывать новые маршруты, отправляясь в путешествия по родной стране. Тем более посмотреть в Беларуси действительно есть на что. Наша открытость, красота и богатое наследие привлекают не только самих белорусов, но и многих гостей из-за рубежа.

Свыше 200 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала года по безвизу. Большинство - жители соседних государств. Традиционно путешествуют по Минску и западной части Беларуси. А в следующем году, например, Лида ждет больше гостей из стран Содружества. Город объявлен первой туристической столицей СНГ. В Лидском районе предлагают изучить средневековую историю, изнанку производств, гастрономию и загородный отдых.

Белорусы Лиду в Гродненской области знают благодаря квасу, лакокраске или индейке. Иностранцы же назовут средневековый замок. Но что, если взглянуть на город и его окрестности под другим углом?

Если вам надоели привычные форматы экскурсий, в Лидском замке предложат эксклюзив - рассвет в стенах цитадели или погружение в тайны крепости ночью.

Иван Ольшевский, экскурсовод Лидского историко-художественного музея:

"В 1323 году Гедимин строит Лидский замок против крестоносцев. Перед вами Елизавета. 25 метров из 100 - это наша башня. Мы с вами в нее и направляемся. Последний князь и язычник в истории Беларуси. Три жены, 14 детей, 7 мальчиков, 7 девчонок, 50 внуков и внучек. В наше время кровать у всех дома есть, а ранее при Гедимине кровати еще не было в Беларуси. Сидя на сундуке, ранее спали люди. Если сундук более округленный, он побольше размера, можно и лежа, но, опять же, на шкурах животных".

Лидский замок

замок

Еще туристы могут примерить элементы средневекового гардероба и доспехи, разучить старинные танцы, добыть огонь, а также попробовать блюда "с историей". И сделать это в любое время суток. Экскурсии - по запросу. За прошлый год в атмосферу окунулись более 160 тыс. посетителей. Это в четыре раза больше, чем в 2018-м.

Анна Некрашевич, заведующая филиалом "Лидский замок" Лидского историко-художественного музея:

"Посетитель сегодня избирательный, потому что много разных интересных локаций. Музей XXI века - это не только место, где идет просто история, обязательно должны быть элементы интерактива. Мы проводим анимационные программы, свадьбы короля Ягайло, театрализованные экскурсии, путешествия в прошлое, и у нас ночь кино в Лидском замке, и рыцарские турниры, и фаерфест, и театральные встречи".

Лишь фрагменты стен замка и некоторые каменные постройки в центре города уцелели после событий Великой Отечественной войны. 75 % жилфонда в Лиде было разрушено. Все это расскажут во время обзорной экскурсии по городу. Но сегодня искушенного туриста сухими фактами не привлечешь.

Елена Борис, экскурсовод:

"Обзорная экскурсия по городу называется "Город Гедимина". Мы гостей знакомим с историей города, показываем то, что вновь построено, что сохранилось. Один очень интересный маршрут по Лидчине - это посещение деревни Гончары, где есть замечательная программа "Да лёну з поклонам". Все про лен узнаете: не просто узнаете, а попробуете на вкус. Узнаете, что такое белорусская макуха с настоящей бульбой в мундире".

Всего в районе более 130 точек общественного питания разного формата. Одновременно они могут принять более 4 тыс. гостей.

Дмитрий Банюк, начальник управления торговли и услуг Лидского райисполкома:

"В некоторых кафе у нас есть залы балконного типа, совмещенные с выставкой ремесел народного творчества. На территории Лидского замка можно пообедать, попробовать рецепты, собранные по регионам нашей республики. В агрогородке Дворище у нас расположено кафе в старом здании старой мельницы. В нем можно попробовать не только традиционные блюда белорусской кухни, но и авторские напитки".

Примерно в 40 км от Лиды в деревне Ольговцы предлагают распробовать сельскую романтику. Пока буренки неспешно жуют зелень и гуляют по лугу, туристы могут наслаждаться пейзажем и кормить животных из рук. Можно попробовать разные виды сыров: от воздушных до твердых. Около 8 лет их создает большая семья Кравчук. В беседке для гостей - мастер-классы.

сыр на полках

Ольга Кравчук, хозяйка агроэкоусадьбы:

"Один сыр мы готовим, который называется халуми. Это сыр родом с Кипра. Готовится сыр в целом 6-8 часов, но для туристов я адаптировала рецептуру, и примерно около часа занимает варение этого сыра. Первое: мы подогреваем молоко, затем вносим фермент, затем проходит время экспозиции, и мы нарезаем сырное зерно. Сейчас нужно это нарезать на кубики примерно сантиметра 2. Вставляем нож и режем. Вот сейчас это выглядит как молоко, и как будто я буду резать жидкость, но оно желеобразное. И делаем это быстро".

Сергей Кравчук, фермер:

"Я больше по хозяйству, что связано с коровками. Молочко - это мое, дойка".

Ольга Кравчук, хозяйка агроэкоусадьбы:

"Кроме сыроделия, я еще пеку хлеб для туристов. Также делаю наливки. В следующем сезоне у нас будут спальные места, и поэтому можно будет остаться переночевать. И я планирую, возможно, даже с завтраками".

В топе у путешественников Лидского района: историко-культурный, событийный и промышленный туризм. На производствах гости наблюдают, как плавят хрусталь, из кукурузной крупы получают лакомство детства, пускают шипучие реки и добывают торф. Скоро пустят и новинку.

Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома:

"Мы прорабатываем открытие туристического поезда Минск - Лида. Планируем, что во время путешествия будет организовано какое-то представление, чтобы поездка не ограничивалась сидением, и человек в телефоне будет что-то смотреть или в окно, а чтобы действие какое-то происходило, когда он сюда ехать будет. Соответственно, здесь мы предложим экскурсию, и вечером этот поезд увезет людей в обратном направлении".

Для ночлега в Лидском районе можно выбрать из более 30 объектов различного уровня: от эконом-класса до люкса. А как увезти часть города с собой, подскажут в турцентре.

Наталья Сливкина, директор Лидского районного туристического информационного центра:

"Из съедобного: Лидский квас, палочки "Хрумстик", индейка из Лиды. Если брать сувениры, стеклозавод "Неман" предлагает много сувенирной продукции стеклянной и хрустальной. Белоузорное ткачество, рушники, которые ткутся у нас в Лидском районе, восстановлен этот процесс еще с 19-го века; кроссовки наши лидские. Молочку можно нашу попробовать, все хвалят, говорят, она отличается от другой по республике. И вдоль замка у нас стоят ремесленники, которые предлагают всевозможные изделия из соломы, глины, тканей".

Свыше 330 тыс. туристов посетили Лидский район в 2025 году. Планку не снижают. Ведь в 2027 году Лида официально станет первой туристической столицей СНГ. Статус обязывает. Поэтому и планы масштабные: модернизируют инфраструктуру, составляют новые маршруты. Белорусам есть чем удивить иностранного туриста.