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Максим Антонюк рассказал, как в Барановичах помогают закрепиться молодым специалистам

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четверо друзей, отправившихся в путешествие

В 2026 году в Барановичи прибыли уже более 800 молодых специалистов, и главная задача - обеспечить их жильем и достойными условиями, чтобы они остались в городе, заявил председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк в "Актуальном интервью".

"В 2026 году хорошо прошло укомплектование молодыми кадрами во всевозможных сферах, начиная от производственной сферы и заканчивая социальной. Мы обеспечили ребят, пришедших на первые рабочие места, условиями для жизни", - подчеркнул гость интервью.

председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк
Максим Антонюк

Молодым специалистам, по его словам, были выделены арендное жилье или общежитие, или компенсация за найм жилья. Созданные благоприятные условия помогут задержать молодежь в городе. "Основная цель развития любого города - это привлечь молодежь, а Барановичи являются молодым населенным пунктом. В 2026-м они отметили свое 155-летие. Это, кстати, была первая молодежная столица в Республике Беларусь", - напомнил председатель Барановичского горисполкома.

Сейчас в Беларуси делают ставку на арендные квадраты, и в Барановичах они тоже очень востребованы. К слову, дом на 108 квартир, недавно сданный в эксплуатацию, пользовался большой популярностью и был заселен в кратчайшие сроки. "Да, есть заселяющиеся в арендное жилье в рамках очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, но также нами приняты решения в рамках указа Президента Беларуси Александра Лукашенко о перечне первоочередных специалистов, имеющих право на получение арендного жилья. Только в 2026-м прибыли больше 800 молодых специалистов, и до конца года их будет еще больше. Но основная наша цель - это обеспечить их жильем, достойными условиями существования, достойной зарплатой и дать возможность получить путь в жизнь", - убежден Максим Антонюк.

Главное фото: magnific.com

Разделы:

РегионыБрестская область

Теги:

Актуальное интервьюБарановичи
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