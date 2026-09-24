Максим Антонюк рассказал, как в Барановичах помогают закрепиться молодым специалистам

В 2026 году в Барановичи прибыли уже более 800 молодых специалистов, и главная задача - обеспечить их жильем и достойными условиями, чтобы они остались в городе, заявил председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк в "Актуальном интервью".

"В 2026 году хорошо прошло укомплектование молодыми кадрами во всевозможных сферах, начиная от производственной сферы и заканчивая социальной. Мы обеспечили ребят, пришедших на первые рабочие места, условиями для жизни", - подчеркнул гость интервью.

Максим Антонюк

Молодым специалистам, по его словам, были выделены арендное жилье или общежитие, или компенсация за найм жилья. Созданные благоприятные условия помогут задержать молодежь в городе. "Основная цель развития любого города - это привлечь молодежь, а Барановичи являются молодым населенным пунктом. В 2026-м они отметили свое 155-летие. Это, кстати, была первая молодежная столица в Республике Беларусь", - напомнил председатель Барановичского горисполкома.

Сейчас в Беларуси делают ставку на арендные квадраты, и в Барановичах они тоже очень востребованы. К слову, дом на 108 квартир, недавно сданный в эксплуатацию, пользовался большой популярностью и был заселен в кратчайшие сроки. "Да, есть заселяющиеся в арендное жилье в рамках очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, но также нами приняты решения в рамках указа Президента Беларуси Александра Лукашенко о перечне первоочередных специалистов, имеющих право на получение арендного жилья. Только в 2026-м прибыли больше 800 молодых специалистов, и до конца года их будет еще больше. Но основная наша цель - это обеспечить их жильем, достойными условиями существования, достойной зарплатой и дать возможность получить путь в жизнь", - убежден Максим Антонюк.

Главное фото: magnific.com