Максим Антонюк: В Барановичах реализуют два грандиозных медицинских проекта

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В Беларуси продолжается пятилетка качества, и каждый понимает по-своему, что нужно улучшить. Как продвигается благоустройство в Барановичах, рассказал председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк в "Актуальном интервью".

"Пятилетка качества затрагивает все отрасли, начиная от производственной сферы (это качество выпускаемой продукции, условий труда для рабочих) и заканчивая такими простыми словами, как благоустройство и создание комфортной среды для жизни населения", - отметил собеседник.

В направлении благоустройства в городе работают активно - постоянно обновляют существующие учебные учреждения, вкладываются в медицину. По словам председателя Барановичского горисполкома, в этой пятилетке медицину Барановичей ждут два грандиозных проекта - реконструкция родильного дома и строительство нового корпуса больницы. Хирургический корпус оснастят самым современным оборудованием.

"Барановичи являются межрайонным центром по оказанию медицинских услуг, поэтому качество жизни населения, демографическая безопасность и здоровье нации - приоритеты. Это то, что позволит белорусским гражданам жить в благоприятных условиях", - уверен Максим Антонюк.