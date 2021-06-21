Масштабные мероприятия пройдут сегодня ночью в Брестской крепости

В 3:30 там начнется митинг-реквием, на котором вспомнят подвиг защитников. На рассвете, в 5:00, в крепости пройдет военно-историческая реконструкция. Ее участники воссоздадут элементы реальных боев за легендарную цитадель. Белтелерадикомпания начнет прямую трансляцию одновременно с 17 камер, нескольких дронов и 2 передвижных телевизионных станций, размещенных по всему периметру мемориала "Брестская крепость-герой". Реконструкцию трагической ночи мы покажем в малейших деталях.