Международный опыт для развития агросферы: Зюганов посетил поля Минщины

Делегация Компартии России во главе с Геннадием Зюгановым 10 августа посетила Минскую область. Визит прошел непосредственно на полях в разгар уборочной кампании 2026 года. Гостям продемонстрировали ход жатвы на примере центрального региона с акцентом на использование современных технологий в уборке, сушке и хранении зерна. Обсудили также и обстоятельный подход белорусских аграриев в развитии отечественной селекции, ведь это основа стабильных урожаев, а значит, продбезопасности страны.

Хозяйство "Шипяны-АСК" Смолевичского района выбрано неслучайно. Здесь хлеборобы уже убрали зерновых культур на 55 % от общего плана при средней урожайности 60 ц/га. Рапс убрали на 100 %. Закончить уборочную на этих полях планируют за неделю. Это хороший результат, которому поспособствовала и погода, и опыт аграриев.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ:

"У вас агропромышленный комплекс всегда был абсолютно приоритетным. Мы у вас учились и, должен сказать, продолжаем учиться. Придорожные полосы все обработаны, поля чистые, кукуруза стоит стеной. Культура земледелия у вас в республике одна из лучших. Я объехал весь мир, а страну знаю наизусть. Поэтому у вас есть чему поучиться, есть чему порадоваться, и у вас блестящая продукция".

Николай Парамонов, председатель Смолевичского исполнительного комитета:

"Мы превысили планку надоя на корову - 25,1 л. Это второй результат в Минской области, седьмой в республике. Нам очень приятно, но в то же время и ответственно сохранять и преувеличивать эти показатели. Что касается зерносушильных комплексов, они все находятся в круглосуточном режиме работы. Мы обеспечим сохранность зерна, которое сегодня имеем на полях".

Поговорили также и о важности развития института селекции и создании новых сортов. Задача - поднять урожайность современных культур до 100 ц/га. При этом они должны быть максимально устойчивыми к изменениям климата. К примеру, в хозяйстве "Шипяны-АСК" 97 % семян на полях белорусской селекции, которые в 2026 году, несмотря на вызовы погоды, дали достойный урожай.

Сергей Кравцов, генеральный директор РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию":

"Генетический потенциал зерновой группы у нас должен быть не меньше 100 ц/га. Если меньше 100, мы даже этот сорт не отправляем на государственное сортоиспытание".

Прямо с полей делегация направилась на Курган Славы. В знаковом для братских народов месте возложили цветы в память о героях Великой Отечественной войны и с благодарностью победителям. В торжественном мероприятии приняли участие более 300 представителей Коммунистической партии Беларуси.

Коллеги из России отметили важность вектора на усиленное развитие сельского хозяйства в Беларуси. Тем более товарооборот между странами стабильно высокий, в частности в сфере сельхозтехники и оборудования. В целом же по области в планах аграриев намолотить более 3 млн т с учетом рапса и кукурузы. Погодные условия пока позволяют работать в нужном темпе и даже с опережением графика.