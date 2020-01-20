Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

3,4 промилле алкоголя не стали преградой для водителя

Шофер "Газели" сел за руль, однако достичь цели все же не смог. Сотрудники ГАИ в субботу разбирались в причинах и следствиях аварии в столице на улице Плеханова. Мужчина за рулем "Газели" поворачивал налево, неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с машиной "фольксваген". На месте работали милиционеры. Позже выяснилось, что шофер грузовика пьян.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все