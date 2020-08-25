3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Активировал виртуальные банковские карты и делал покупки в магазинах от имени других людей
Суд Центрального района столицы вынес поставленное в отношении 21-летнего минчанина. На протяжении полутора лет подсудимый совершил более 350 незаконных банковских операций, используя реквизиты свыше 100 чужих карт. В это время пользователи не знали, что с их счетов пропадают деньги. В результате своих действий обвиняемый попытался похитить свыше 10 тысяч рублей. А также вывел почти 7000 рублей из белорусского банка. Как итог - уголовное дело за хищение, путем использования компьютерной техники, сопряженной с несанкционированным доступом к компьютерной информации.
Среди пострадавших числятся граждане Австралии и Бразилии, Великобритании и Ирландии, Испании и Италии, Канады и США. В уголовном деле также фигурируют владельцы карт из Китая, Турции, Франции, Чехии, Швеции и других стран. В ходе расследования были допрошены представители более 20 белорусских организаций, чьими услугами пользовался подсудимый. В основном это курьеры и водители такси. Анализ движения денег по банковским счетам показал, что к минчанину неоднократно обращались его знакомые с просьбой оплатить интересующие товары и услуги. Например, покупка билетов, поездка на такси или аренда авто. Постановление суда стороны могут обжаловать и опротестовать.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Индии из-за резкого ухудшения качества воздуха закрыли школы и запретили стройки
В Германии продолжаются массовые протесты. Чем возмущены немцы?
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября