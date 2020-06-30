Авария с участием пьяного водителя в Минске. 1,97 промилле алкоголя в крови

По информации ГАИ, автомобиль "ниссан", проезжая перекресток в районе улиц Солтыса, Алтайская, Ваупшасова, выехал на полосу встречного движения, в этом момент "тойота" остановилась для поворота налево. Почему машина не остановилась, сейчас сказать сложно. В результате ДТП пострадали оба водителя. Во время медосвидетельствования, выяснилось, что мужчин за рулем "ниссана" прилично пьян - почти 2 промиле. К слову, в Минске с начала года по вине нетрезвых водителей совершено пять ДТП, в которых один человек погиб и пять получили различные травмы.