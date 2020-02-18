Автобус и легковушка не разъехались на Партизанском проспекте в Минске

23-летний водитель на Audi ехал со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной во второй полосе. Автомобилист решил перестроиться в первую полосу. Когда начал совершать маневр, то столкнулся с двигавшимся попутно автобусом. В результате ДТП шофер машины был травмирован, ему понадобилась помощь медиков. ГАИ выясняет причины и обстоятельства происшествия. Дорожная милиция еще раз напоминает автомобилистам: перед совершением маневра следует убедиться в его безопасности.