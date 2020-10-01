Автодаджест дорожных происшествий

Отвлеклась от дороги и въехала в трактор

В Ветковском районе 39-летняя женщина-водитель за рулем "мазды" попала в ДТП. По данным ГАИ, авария произошла на трассе Р-30. Автоледи пошла на обгон попутного трактора МТЗ. По предварительной информации, во время маневра женщина отвлеклась от управления и столкнулась с прицепом трактора. После этого машина-легковушка перевернулась, и пассажира "мазды" выбросило на дорогу. В результате ДТП пострадала водитель, а 80-летний пассажир, который находился на заднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники МЧС спасли женщину-водителя после ДТП

Сообщение о происшествии поступило в дежурную службу накануне утром. Авария произошла вблизи деревни Караваево Пуховичского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей - Fiat Punto и Renault-19. Девушке-водителю требовалась помощь, она оказалась зажатой в авто. После того как шофера деблокировали, ее передали медикам.

В Минске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл - байкера доставили в больницу. Инцидент произошел накануне на улице Куйбышева. По информации ГАИ, водитель "ситроена" при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклисту. После столкновения последний получил различные травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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Оба водителя сейчас в больнице. Авария произошла накануне. На улице Белые Росы водитель авто не предоставила преимущество байкеру. По информации ГАИ, 33-летняя женщина за рулем "ситроена" выезжала с второстепенной дороги на главную и поворачивала налево. В этот момент по главной ехал мотоцикл "хонда", который и ударил легковушку в левую часть, где располагается место водителя. Помощь спасателей понадобилась для деблокировки шофера легковушки.

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