Bolt, Uber и Яндекс.Такси - столичная ГАИ усиливает контроль за агрегаторами такси

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома: В связи с увеличением количества ДТП, которые используют средства электросвязи (водители Bolt, Uber и Яндекс.Такси), столичная ГАИ начала профилактические мероприятия. В центе внимания окажутся нарушение скорости, правил маневрирования и расположения ТС на проезжей части. Повышенное внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения и бесправников.