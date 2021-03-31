Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику на 50 тысяч рублей

Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику почти на 50 тысяч рублей и вывезли на эвакуаторе в Борисов. В милицию обратилась администрация компании по ремонту специальной крупногабаритной техники. При неизвестных обстоятельствах у них украли погрузчик Toyota и двигатель Deutz. Сыщики отработали материал и установили, кто причастен к преступлению.



"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками было установлено, что к совершению данного преступления причастны нигде не работающие 43-летний и 45-летний жители столицы. Выяснилось, что мужчины ранее работали на данном предприятии и один из них не сдал ключи от гаража, где находилась автотехника. Воспользовавшись ключами, приятели ночью проникли в помещение, завели погрузчик, загрузили двигатель и покинули территорию предприятия. Похищенную автотехнику вывезли на эвакуаторе и реализовали в Борисове за 2000 долларов США. Вырученные денежные средства потратили на личные нужды. Известно, что один из задержанных ранее был судим за имущественные преступления".



Сейчас материалами проверки занимается следствие. А в отношении жителей столицы возбуждено уголовное дело.



