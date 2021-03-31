3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику на 50 тысяч рублей
Бывшие работники похитили у работодателя автотехнику почти на 50 тысяч рублей и вывезли на эвакуаторе в Борисов. В милицию обратилась администрация компании по ремонту специальной крупногабаритной техники. При неизвестных обстоятельствах у них украли погрузчик Toyota и двигатель Deutz. Сыщики отработали материал и установили, кто причастен к преступлению.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками было установлено, что к совершению данного преступления причастны нигде не работающие 43-летний и 45-летний жители столицы. Выяснилось, что мужчины ранее работали на данном предприятии и один из них не сдал ключи от гаража, где находилась автотехника. Воспользовавшись ключами, приятели ночью проникли в помещение, завели погрузчик, загрузили двигатель и покинули территорию предприятия. Похищенную автотехнику вывезли на эвакуаторе и реализовали в Борисове за 2000 долларов США. Вырученные денежные средства потратили на личные нужды. Известно, что один из задержанных ранее был судим за имущественные преступления".
Сейчас материалами проверки занимается следствие. А в отношении жителей столицы возбуждено уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие амбициозные планы реализует Брестская таможня - 20 ноября в фильме "Зеленый коридор"
20 ноября стартует проект "Молодежь для Беларуси!" Основное внимание - студентам
Шоки 1991-го - как реформа Павлова обобрала народ
Талонная система 90-х: женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода
В мире
Все
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП