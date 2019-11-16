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Часть Великого шелкового пути за рекордно короткое время преодолели белорусские блогеры и журналисты

Семь тысяч километров в сложных дорожных условиях всего за девять дней проехала группа энтузиастов. Маршрут - из Узбекистана в Беларусь через древние города, исчезнувшее Аральское море, пустыню Аккум и поселок Байконур. Блогеры посвятили свое путешествие всем первопроходцам. Именно их дорога проходила по Великому шелковому пути, который раньше занимал месяцы.

На родину путешественники привезли особое послание: письмо от казахского инженера-испытателя для всех белорусов - любителей космонавтики. Письмо станет экспонатом музея при аэродроме Боровая. Через Беларусь проходит и так называемый Новый шелковый путь, который соединит Китай, Россию и Западную Европу.

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