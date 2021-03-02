Дайджест чрезвычайных ситуаций

Александр Камович расскажет о самых серьезных чрезвычайных ситуациях. Продолжит выпуск дайджест горячих новостей.

На Чижовском водохранилище тонул человек – его спасли работники МЧС

Инцидент произошел накануне утром. О происшествии в 112 сообщили очевидцы. По прибытии к месту вызова было установлено, что в 50 метрах от берегав промоине находился мужчина. Он был в спасательном жилете, но самостоятельно не могвыбраться на берег. При помощи спасательной доски спасатели добрались до пострадавшего, извлекли его из воды. Дальше его передали медикам. После осмотра работниками скорой помощи пострадавшего госпитализировали с общим переохлаждением.

В Гродно работники МЧС спасли мужчину на пожаре

Спасателям позвонила жительница одного из многоквартирных домой и сообщила, что чувствует запах гари. На улицу Комарова направились пять пожарных расчетов. Однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажки была заполнена дымом, дверь в нее приоткрыта.

На полу возле тлеющего дивана работники МЧС увидели хозяина, подхватили его под руки и вывели из помещения. Затем спасатели потушили тлеющий диван. Хозяина квартиры госпитализировали. Жильцы вышерасположенных этажей вышли на улицу самостоятельно. В результате происшествия поврежден диван, закопчены стены и потолок в квартире. Рассматриваемая версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Петрикове лошадь провалилась в яму для загрузки зерна - понадобилась помощь спасателей

Так накануне днем в службу спасения поступило сообщение о происшествии в д. Куритичи Петриковского района. По прибытии к месту вызова было установлено, что в яму для загрузки зерна глубиной 2 метра упала лошадь. Самостоятельно животное выбраться не могло. С помощью пожарных рукавов спасатели смогли вызволить лошадь. Она не пострадала.

В Смолевичском районе спасатели пришли на помощь девочке, которая застряла ногой в радиаторе